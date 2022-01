PERIŠ ZA KURIR: Evo šta je Matejev otac rekao o ponoćnom triatlonu i tvrdnjama detektiva da mu je sin zbog opklade skočio u Savu

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, komentarišući izjavu privatnog detektiva Brace Zdravkovića da je mladić u Savu skočio zbog nekog izazova ili opklade, istakao je da su jedine relevatne informacije za njega one koje daje MUP Srbije.

Da podsetimo, detektiv Braca Zdravković na svom kanalu Čudne priče na Jutjubu naveo je da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

- On kaže da ti momci jesu dobri, ali i živahni, s obzirom na to da idu u provod u stranu zemlju. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade da neko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vreme to se zove 'izazov'. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta - reako je Zdravković i nastavio:

- Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovde u pitanju bila triatlon opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao.

Nenad Periš naveo je za Kurir da ne komentariše pojedinačna mišljenja i opservacije.

- Za mene relevatne informacije su samo one službene objavljene od strane MUP Srbije. Policija obavlja i dalje sve istražne radnje. Novih značajnijih informacija, nažalost, nema - rekao je Periš za Kurir.

