VOZAČ NE MOŽE DA VIDI KROZ LIM AUTOBUSA! Stručnjak upozorava na katastrofalne posledice u saobraćaju JEDNA STVAR MORA DA SE URADI

Devojčica Isidora T. (11) i dečak Đorđe R. (16) nastradali su preksinoć u saobraćajnim nesrećama na Novom Beogradu i u Donjoj Ljuboviđi kod Ljubovije na gotovo identičan način - kada su izašli iz autobusa i pokušali da pretrče put.

Da li i na koji način možemo sprečiti da se ovakve tragedije u budućnosti ne dešavaju, pitamo naše današnje goste - Milana Božovića, stručnjaka za bezbednost saobraćaja i - Katarinu Stjepanović, direktorku OŠ "Desanka Maksimović". i - Katarinu Stjepanović, direktorku OŠ "Desanka Maksimović".

- Ovo je tipičan primer na autobuskom stajalištima. I to se svuda dešava. Imali smo u jendoj beogradskoj opštini da dete izađe iz autobusa, krene da pretrčava kolovoz, naiđe kamion, koji ga udari i ubaci u dvorište. Dete pogine. Vozač nema mogućnosti da vidi tete od autobusa. Kada dođe do sudskog postupka, postoje različiti stavovi kod veštaka, pa kažu kada je on stupio na kolovoz. Ali, vozač ne može da gleda kroz lim, ne može da vidi kroz lim. To je problem. Imamo i varijante kada imamo dve ili tri trake - rekao je za Kurir televiziju Milan Božović, stručnjakaza bezbednost saobraćaja.

Božović ističe da postoji nekoliko načina da se ovakve stvari više ne dešavaju. Jedna od njih je da je neophodno da se uradi nezavisna ocena uticaja puta na nastalu saobraćajnu nezgodu, to je zakonom obavezno i da se oceni da li taj put može uticati na neke druge saobraćajne nezgode.

- Rešenje je i da se postavljaju ograde. To je primer kod Sajma, od Franša i na još nekim mestima. Takođe, neophodno je da se uradi nezavisna ocena uticaja puta na nastalu saobraćajnu nezgodu, to je zakonom obavezno. Tu se daje odgovor na jedno jedino pitanje. Da li je put imao bilo kakav uticaj na nastanak ove saobraćajne nezgode, ili težinu i da li on može uticati na neke druge saobraćajne nezgode - rekao je za Kurir televiziju Milan Božović, stručnjakaza bezbednost saobraćaja.

Katarinu Stjepanović, direktorku OŠ "Desanka Maksimović" rekla je za Kurir da škola insistira na praktičnim primerima iz svakodnevnog života kako bidete usvojilo znanje.

- U škola unazad godinam apostoje preventivne aktivnosti. Nažalost, uprkos svim stvarima, ovakve stvari se dešavaju. Mi u školi insistiramo na praktičnim primerima iz svakodnevnog života da bi dete usvojilo neko znanje, da to bude primer iz oktuženja - rekla je Katarina Stjepanović, direktorku OŠ "Desanka Maksimović".

