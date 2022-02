PERIŠ OTKRIO ŠTA MU JE REKAO MATEJEV NAJBOLJI PRIJATELJ: Bude suza, bude svega, FALE NAM ODREĐENE KOCKE koje nismo još dobili!

Splićanin Matej Periš nestao je pre tačno mesec dana u Beogradu. Njegov otac Nenad Periš još se nalazi u gradu u kojem je njegov sin poslednji put viđen.

- Matejev najbolji prijatelj mi je rekao: "Imao sam dva najbolja prijatelja. Hteo sam i jednog i drugog za kuma, a eto, prvog više nema, on je poginuo u saobraćajnoj nesreći pre nekoliko meseci, a evo sada mi nema ni Mateja". Možete misliti kako to izgleda, kada mladi čovek tako zaključuje, kakve misli dolaze kada o tome priča - ispričao je Nenad Periš.

foto: Mup Srbije

Kobne noći Matej je izašao s prijateljima u provod u klub "Gotik", kad je iz nepoznatih razloga oko 1.40 u noći izašao iz kluba i trčeći se uputio ka Promenadi. Nenad navodi da mu dani u Beogradu protiču i da moli građane koji mu se javljaju putem poziva i poruka da sve informacije proslede MUP u zemlji u kojoj stanuju.

- Najteže mi je jutro, to buđenje nakon noći koja je prespavana. Onda se čujem s policijom, ja sam vernik pa odem u crkvu. Razmišljam, odgovaram na pozive. Ja na sve što dobijem kao sugestije ili savete, uvek imam isti odgovor: 'Molim Vas, obratite se MUP'. Ako su iz Hrvatske, MUP Hrvatske, ako su iz Srbije, MUP Srbije. Ljudi mogu sami da procene koliko je ta informacija važna, jer ja niti znam, niti mogu, ali ni ne želim na bilo koji način da remetim istragu, a na taj način remetim rad policije - rekao je Periš.

​Istaknuo je da dnevno dobije "more informacija", koje prosleđuje MUP Srbije.

- Imam svoju misu, svoju molitvu, rekonstrukcija događaja po hiljadu puta ispočetka. Razgovor s mojima kući, s decom posebno.. Eto, borba... - rekao je Nenad kroz suze.

foto: Kurir

Kako kaže nesretni otac, iako mu se nada, s obzirom na proteklo vreme, smanjila, nije se ugasila te još uvek misli i veruje da će svi zajedno na kraju biti sretni. Nenad Periš još je jednom rekao da je s prijateljima razgovarao o situaciji do trenutka Matejevog napuštanja "Gotika".

- Oni su o tome razgovarali više puta, ja sam u kontaktu s jednim od Matejevih prijatelja, zapravo najboljim prijateljem. Mi uvek vrtimo iste priče, jer nam fale određene kocke koje nismo još dobili. Njima je jako teško, u razgovorima tu bude svega. Suza, naravno, i ostalih emotivnih izliva - otkriva Periš.

Dodaje da unatoč svemu pokušava ostati pozitivan i pozitivno razmišljati.

- Ako Bog da, nešto drugačije da bude, morat ćemo to prihvatiti, da dalje nastavimo gdje smo stali i to je tako - priča Periš.

- Ja mislim da MUP Srbije radi profesionalno, ali i ljudski. Njima moram zahvaliti da svemu što rade. Ovo, verujte mi, govori jedan vrlo tužan otac, koji traži svog sina. Nemam nikakvog razloga da nekome dajem komplimente, ali ja moram stvarno da kažem MUP Srbije, hvala im na ovome što rade. To je činjenica koju ja osjećam i sve ostalo bi bila neistina.

foto: Ana Paunković

Ne možete sve otkriti, slučaj je tako komplikovan da se jednostavno neke stvari ne mogu zaključiti, barem ne mogu u ovom trenutku i barem nisu do ovog trenutka. Kamere su takve kakve jesu, kamere rade tako kako rade. Koliko je njihova rezolucija dobra i kolika je njihova uključenost u toj noći bila, to su stvari koje se ne mogu nadoknaditi i to su stvari koje otežavaju taj dolazak i završetak istrage ili potrage. Tako ja to vidim - kaže on.

- Kamere nisu bile uključene, kamere u rezoluciji u kojoj bi možda mogli da vidimo da li je još neko bio na platformi kod restorana "Savanova" nisu dovoljno kvalitetne. Udaljenost je takva, noć i sve ostalo, može li se to na neki drugi način, softverski obraditi... To su stvari koje mene najviše u ovom trenutku muče. Naravno, i taj telefon koji je je dao signal, dva sata nakon, naglašavam eventualnog, Matejevog ulaska u vodu ili ulaska telefona u vodu. To su stvari na koje nemamo konačan odgovor. Možemo govoriti da je to najverovatnije, možemo to da povežemo sa Matejem, ali se ne može sa sigurnošću reći da je to tako. Mi još uvek tražimo živog čoveka, čoveka koji je nestao - ispričao je on.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

00:27 Matej Periš skače sa litice