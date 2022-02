VELJOM NEVOLJOM TREBA DA SE BAVE I PSIHIJATRI! Aničić upozorava na godišnjicu hapšenja Belivuka i Miljkovića STRAH ME OD JEDNOG

Na današnji dan, pre tačno godinu dana, razbijen je kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je prema navodima optužnice ubio najmanje petoro ljudi, švercovao drogu, otimao ljude, ali i silovao suparnike.

Nikola Antić, stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost, istakao je da u njemu budi strah to što se ne zna ko zapravo stoji iza svega.

- Za mene je to priča kojom treba da se bave kriminolozi, a ako su tačne priče za Ritopek onda i psihijatri i socijalni radnici. Meni je problematično i budi mi strah to što ne znamo ko zapravo stoji iza tih ljudi. Mogli smo da čujemo iz medija da je sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović bila povezana sa tom grupom. Videli smo da joj se stavlja na teret prikrivanja dokaza za ubistvo na šinama, a onda smo videli da je optužena samo za trgovinu uticajem. Kako je ta žena došla na tu poziciju na koju je došla? Ta žena ima sada 35 godina - rekao je Antić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Stručnjak za bezbednost je potom otrkio detalje iz njene biografije.

- Fakultet je završila 2010. godine i bila gradski odbornik. Kad je pre stigla da se zaposli u BIA i kako je kao politička ličnost počela da radi u BIA? Ako je bila zaposlena u BIA kako se bavila politikom? Zamislite jednog vojnika koji se politički angažuje, možete da budete politički opredeljeni, ali ne i da se angažujete. Sa 27 godina postaje sekretar u Upravi kriminalističke policije. Sa kojim iskustvom je primljena da radi taj posa? Tu se zadržava nepunih godinu dana. Onda 2015. godine biva optužena za prisluškivanje novinara. Da li imamo epilog za to i ako nemamo zašto nemamo - istakao je Antić.

Tvrdi da je ovo što nam se događa u poslednjih osam godina oblik specijalnog rata koji se vodi protiv naše zemlje.

- Hrkalovićka 2017. u 30. godini postaje državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i kordinira rad službi bezbednosti. Pa to je klinka od 30 godina! Ko je dovodi na tu poziciju? Pa 2019. godine napušta MUP dok 2020. godine čujemo za aferu prisluškivanje predsednika. Imamo izjavu ministra unutrašnjih poslova (Aleksandra) Vulina da je to prisluškivanje trajalo najmanje godinu dana. To je 1.000 sati prisluškivanih razgovora. Pa je li moguće da je samo Dijana Hrkalović kriva za to? Šta je sa odgovornošću direktora policije? Sad kad iz tih pitanja napravite širu sliku mislim da nam se događa u poslednjih osam godina oblik specijalnog rata koji se namerno vodi protiv naše zemlje. Neko je hiljadu sati prisluškivao predsednika. Da li možda taj neko ko je prisluškivao pripremao atentat, a čujemo da je (Radoje) Zvicer pripremao atentat na predsednika - rekao je Antić.

