TUKAO SAM GA IZ HIRA, DAO MI JE SAMO 390 DINARA I REKAO DA NEMA VIŠE! Šokantne reči mladića osumnjičenog za ubistvo svirača

- Tražio sam mu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me bes. Počeo sam svesno da ga udaram...- hladnokrvno je inspektorima rekao Žarko R. (21) iz Žablja, osumnjičen da je nasmrt pretukao uličnog svirača Kristijana Kostića, zvanog Bleki (61) iz Novog Sada.

Podsetimo, u jutarnjim satima u sredu, u Kosovskoj ulici, dok je hodao ulicom sa svojom gitarom, od koje se nije razdvajao, Kostića je zaustavio Žarko koji mu je tražio novac. Pošto čovek nije imao više para da mu da, mladić ga je brutalno do smrti pretukao.

-Kostić i osumnjičeni su pre zločina bili u istom lokalu. Bleki je tu bio sa svojim društvom, a Žarko, koliko znam, sam je sedeo i pio. Maltretirao je goste, prilazeći im da ih gnjavi, priča, a usput i da traži koji dinar. U jednom momentu prišao je i ubijenom, ne znam šta mu je rekao, ali ubrzo se sklonio od njega - kaže za Kurir jedan od očevidaca koji je bio u kafani.

osumnjičeni foto: Privatna arhiva

Ubijeni Kristijan krenuo je svojom ulicom, kako se pretpostavlja, da zauzme svoje mesto na kome je svirao. On je svakog jutra svojom muzikom razbuđivao Novosađane koji žure na posao.

- Međutim, tu ga je presreo Žarko R. koji ga je posle svađe izudarao do smrti - kaže izvor.

Žarko R. je samo par sati nakon učinjenog krivičnog dela za koje se sumnjiči, uhapšen od strane pripadnika novosadske kriminalističke policije,i nije se opirao hapšenju. On je potpuno smireno ispričao operativcima šta je uradio.

-Kada sam krenuo iz lokala, nedaleko odatle video sam tog čoveka. Prišao sam mu i pitao da mi da koji dinar. Hteo je da me ponizi, kao ima samo 390 dinara. Prvo sam mu uzeo te pare, a onda tražio još. Tvrdio je da nema. Jednostavno iz hira sam počeo da ga tučem. Pao je , i onda sam ga udarao rukama i nogama - pričao je osumnjičeni mladić - rekao je navodno osumnjičeni.

Izvor Kurira kaže da je Žarko kada je video krv i da se Kristijan ne pomera pobegao.

- Nesrećnog čoveka našli su slučajni prolaznici, koji su odmah pozvali hitnu pomoć. Čovek je davao još znake života, ali nažalost, preminuo je u Urgentnom centru.

Osumnjičeni će sutra biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu.

Kurir.rs/ S.S.