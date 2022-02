DETALJI KRVAVE DRAME U UMKI! ZDRAVKA NAPADAČ JURIO DOK GA NIJE SUSTIGAO: Drug ga našao krvavog u automobilu!

U Carevačkog ulici u Umki danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen Zdravko B. (25). Policija je imala pune ruke posla, s obzirom na to da je bilo dva mesta dešavanja - jedno u ulici u kojoj je došlo do ranjavanja, a drugo nekoliko ulica dalje, u Ulici Ilije Babića, gde je zatečen automobil i ranjeni mladić.

Kako je ispričao jedan od stanara kuće koju je policija najdetaljnije pretraživala, niko od porodice nije bio tu u trenutku pucnjave, ali su, kad su se vratili, saznali da je do okršaja došlo upravo u njihovom dvorištu. Napadač je za Zdravkom projurio kroz njihovo dvorište, gde je i došlo do pucnjave prilikom koje im je razbijen prozor. Nije poznato da li je iko ulazio u kuću.

Carevačka ulica vrvela je od policijskih službenika, a pretreseno je više kuća. na teren su izašli policajci, inspektori, kriminalistička policija, forenzika, kao i interventna policija. Kako priča komšija koji živi u kući preko puta one u čijem je dvorištu došlo do pucnjave, njegovu kuću policija je pretresla u potrazi sa oružjem kojim je počinjen zločin.

- Otac momka koji je pucao došao je kod mene da pozove policiju i Hitnu pomoć. Izgleda da su mislili da je mladić koji je pucao bio kod mene i da sam ga skrivao. Pretresli su moju kuću u potrazi za oružjem - priča komšija.

foto: Nenad Kostić

Većina komšija nije bila raspoložena za razgovor, a strah među njima zbog onog što se dogodilo bio je više nego očigledan, obzirom na to da su odbijali razgovor "da ne bi završili kao dečko koji je upucan".

Podsećamo, Zdravko je trebalo da oko 11.45 sati dođe po druga kako bi išli u kladionicu. Dok se njegov drug spremao da krene, ispred kuće u Carevičnoj ulici video je Zdravkov automobil koji je bio ulubljen sa leve strane. Pomislivši da je doživeo saobraćajnu nezgodu, obukao se i izleteo iz kuće da vidi šta se dešava.

- Znamo se nekih pola godine. Čekao sam Zdravka da dođe po mene jer je trebalo da idemo u kladionicu. Sa terase sam video da su vrata od njegovog vozila ulubljena. Mislio sam da je imao saobraćajnu nesreću. Međutim, kada sam mu prišao video sam njega kako sedi zavaljen na sedištu. Prvo nije hteo da mi kaže o čemu se radi. Pomislio sam da je upucan u nogu jer mu je ona bila natečena i plava. Tek kasnije mi je rekao da je ranjen u stomak. Krenuo sam zajedno sa njim do apoteke - rekao je inspektorima drug ranjenog mladića.

kada je video Zdravka krvavog, dovezao ga je do apoteke, kako bi kupio metarsku gazu i pritisnuo mu ranu do dolaska Hitne pomoći koju je prethodno pozvao. Tako je automobil završio u Ulici Ilije Babića koja je označena kao drugo lice mesta.

Kako Telegraf.rs saznaje na licu mesta Zdravko B. i njegov napadač nekada su se družili, a isti napadač je pre tri godine ranio Zdravkovog brata u nogu. Kako mošije kažu, Zdravko u kraju važi za problematičnog mladića.

Zdravko B. je prevezen na odeljenje ortopedije na Banjici i odbio je saradnju sa policijom, a njegov napadač je priveden.

Kurir.rs/Telegraf