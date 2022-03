MOTIV UBISTVA U ŠARLINCU DUG ZA DROGU?! Sin izbo mladića nasmrt, njegov otac otkrio: UBODEN JE U SRCE

Mihajlo Mićević (25) iz niškog naselja Bubanj ubijen je u noći između utorka i srede sa nekoliko uboda nožem u selu Šarlinac kod Doljevca, a kao motiv pominje se dug od 12.000 dinara za narkotike!

Policija je posle kraće potrage u susednom selu uhapsila Nikolu M., zbog sumnje da je ubio Mićevića. Prema rečima Srđana Markovića, oca osumnjičenog mladića u njihovoj kući se desila prava drama.

"Zovi Hitnu i advokata"

- U našu kuću je usred noći, oko jedan sat, došlo troje ili četvoro mladića, imali su pištolj, nož, šta već znam... Sin je tada uleteo kod mene u sobu i rekao: "Ustaj ćale, došli su da nas ubiju!" i odjurio je iz sobe. Onda sam čuo neko komešanje i borbu na prvom spratu kuće. Sin je onda sišao dole kod mene sav izbezumljen, a ja sam mu rekao da se smiri. Istrčao je u dvorište i doviknuo mi: "Zovi Hitnu i advokata" - kaže Srđan za Kurir.

Kako dodaje, pošto je njegov sin otišao, on se popeo na sprat kuće i u fotelji zatekao momka kako nepomično leži u lokvi krvi, ali ja nisam video ubodne rane.

- Tek kasnije mi je rekao neko da je uboden u srce i još negde. Ja mislim da je to bilo iz čiste samoodbrane, jer kada ti neko dođe u kuću i preti, pa još vitla pištoljem normalno da ćeš da mu se suprotstaviš. Moj sin je verovatno dograbio nož da se odbrani, a nož mu je verovatno bio na dohvat ruke - priča ovaj otac koji kaže da su se drugi momci koji nsu došli sa ubijenim razbežali.

U kući u Šarlincu odnosno na prvom spratu u sobi, svedoci smo, bilo je posle ubistva mnogo krvi.

- Moj sin se dao u beg, tako je odlučio. Ovde je bilo 10, 12 vozila policije, jurili su ga kao besnog psa, iako je u samoodbrani sve to uradio! Ne poznajem onog ubijenog momka, a ne verujem ni da ga moj sin zna. Ne znam odakle on u našoj kući - priča Srđan i dodaje:

- Žao mi je tog momka, greota je stvarno, ali došao mi je u kuću sa pištoljem, da nas ubije. Alo, bre!

Robijao ranije

Naš sagovornik dodaje i da je njegov sin i ranije imao problema sa policijom. - Zato je odlučio da pobegne. On je ranije imao problema s policijom. Bio je sedam meseci u zatvoru zbog neke tuče s drugom - kaže Marković.

Naš izvor kaže da na mestu zločina nije nađen nož kojim je Mićević ubijen, a jake policijske snage juče su bile u čitavom selu.

Najbolji drug

Radio je u inostranstvu

prijatelj osumnjičenog foto: Kurir

Nemanja Simić, meštanin Šarlinca i najbolji drug osumnjičenog Nikole M. kaže da je Nikola često odlazio u inostranstvo da radi.

- On je često radio preko, pa je dolazio ovde. Nije bio problematičan. Mene je juče probudila policija i onda sam saznao da se dogodilo ubistvo, mada u prvom trenutku nisam verovao da je to on učinio - kaže Nemanja.

Druge komšije opravdavaju Nikolu, jer se ubistvio dogodilo u njegovoj kući i svi se slažu da je reč o samoodbrani.