UBICA NAM JE DOLAZIO U KUĆU, BIO JE DRUG MOM MIHAILU (24)! OTAC UBIJENOG MLADIĆA IZ DOLJEVCA OČAJAN: Napravili su mu sačekušu!

Kažu da ima sedam, osam ubodnih rana. Nije to jedan ubod u srce, glavu, nego je to planirano. Očigledno je da su ga sačekali. On je visok, jak, ima dva metra, 120 kilograma, ne može na vrata da uđe. Jedan čovek, ili dva, ne bi mogli da ga savladaju.

Ovako kaže Zoran Stamenković, otac Mihaila (24), koji je juče uveče ubijen u stanu svog druga N. M. u kući u mestu Šarlinci kod Doljevca. Mihailo je ubijen nožem u tuči u kojoj je učestvovalo nekoliko momaka.

Da situacija bude još gora, za njegovo ubistvo osumnjičen je i uhapšen N. M, Mihailov drug.

Da su se osumnjičeni i njegov sin družili, potvrđuje i Zoran.

foto: Kurir/M.S., Printscreen/Facebook

- Taj mladić koji ga je ubio je dolazio ovde više puta, tu je sedeo, jeo... Bili su drugari. Šta se desilo ne znam, ali nemoguće je da ga savladaju jedan čovek ili dvojica. Koliko ih je bilo šta se desilo, ja ne znam. Liči na nameštaljku, da su ga sačekali. Ili je veliki strah u pitanju, da neko nekog ubode toliko puta. Da li je jedan ili više njih... - priča Zoran i dodaje:

"On je u fotelji sedeo opušteno kada je izboden. Znajući mog sina, čoveka od dva metra sa 120 kilograma, da ga jedan ili dvojica savladaju - nema šanse. Trojica, to je druga priča..."

Otac Zoran kaže da je sina kobne večeri zvao više puta na telefon, ali da se nije javljao.

- Zvao sam ga 50 puta, nije se javljao. Onda je telefon bio nedostupan. Kada je policija došla kod nas saznao sam šta se desilo - kaže otac Zoran.

Prema nezvaničnim informacijama, kod ubijenog mladića nije pronađen mobilni telefon pa se sumnja da mu ga je neko od prisutnih uzeo i verovatno negde bacio.

Jeziv prizor na mestu zločina Krv na fotelji, nameštaj ispomeran Na mestu na kojem je ubijen Mihailo Stamenković, i dalje se može videti jeziv prizor. Na fotelji na kojoj je izdahnuo mladić nalazi se velika lokva krvi, a nekoliko kapi krvi se mogu videti i oko nje. Oborena piksla, prosut čips i pomeren tepih, ukazuju da je zločinu prethodilo komešanje, ili su stvari obarane prilikom pometnje koja je nakon toga nastala.

Kurir.rs/Blic