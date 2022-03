CELE NOĆI KAČIO SLIKE SKUPOCENIH PIĆA: Otkriveno šta je pre udesa radio vozač koji je usmrtio tinejdžera kod Velikog Gradišta!

Tinejdžer L.R. (18) poginuo je u noći između subote i nedelje u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Velikog Gradišta, kada je na njega, dok je vozio skuter, svojim "BMW"-om naleteo M.S. (20) iz okoline ovog grada.

Nesreća se dogodila oko 2 sata iza ponoći, na izlazu iz sela Kumane ka Velikom Gradištu.

osumnjičeni foto: Instagram

- L.R. se skuterom vraćao ka svojoj kući u Velikom Gradištu, kada je iz suprotnog smera na njega naleteo M.S. On je prednjim levim delom auta udario nesrećnog tinejdžera i odbacio ga, jer je prešao u suprotnu kolovoznu traku - priča izvor Kurira i dodaje da je utvrđeno da je M.S. u trenutku imao 1.02 promila alkohola, te da je vozio sa probnom dozvolom.

flaše pića na stolu foto: Instagram

Kako saznajemo, M.S. je pre udesa bio na Srebrnom jezeru i vraćao se kući.

- Reč je o mladiću iz obližnjeg sela. Do tog mesta postoje dva puta i nepoznato je zbog čega je on odabrao da se preko Kumana vraća kući, kada je sa jezera mogao direktno da ode u svoje selo. Inače, on je veče pre nesreće proveo u jednom poznatom lokalu na jezeru - priča izvor:

uništeni auto foto: Kurir

- Tokom cele večeri kačio je fotografije i video snimke iz provoda, snimao muzičare kako pevaju, ali i snimao sto na kome su se nalazile kofe sa najskupljim pićima. Obzirom da je imao 1.02 promila alkohola u krvi, verovatno je mnogo te večeri i popio - kaže sagovornik.

