MANIJAK OBLJUBIO DEVOJČICU (12), PA SE VESELIO S NJENIM OCEM: Roditelji žrtve očajni: Bestraga mu glava, SAMO NEKA GA OSUDE!

U Višem sudu u Šapcu počelo je suđenje Aleksandru I. (38) iz Belotića kod Bogatića, koji je optužen da je obljubio dvanaestogodišnju devojčicu iz tog mesta.

Na prvom glavnom pretresu je odbranu izneo samo okrivljeni Aleksandar, a njegov iskaz se u određenim delovima razlikuje od dosadašnjih iskaza koje je davao, a koji su se takođe međusobno razlikovali.

- U policiji, Tužilaštvu, na Sudu, svaki put kad je pričao nešto je menjao - kaže izvor.

Ovo suđenje je zbog zaštite žrtve, koja je maloletna, zatvoreno za javnost, a naredno ročište je zakazano za 22. mart, kada će biti saslušano devet svedoka i troje veštaka.

Tada će svedočiti i devojčicini roditelji.

- Nisam znao da će proces biti zatvoren za javnost. Krenuli smo supruga i ja, detetu nismo rekli da je sve počelo, jer je tek počela da se oporavlja, nećemo opet da je izlažemo stresu - navodi Vladan Ćirić, devojčicin otac i objašnjava da se njen oporavak dodatno produžio i otežao kada je u januaru okrivljeni pušten iz privora da na slobodi čeka presudu:

"Traje to baš dugo, još je na terapijama, na lekovima, redovno ide na razgovore sa psihologom. Stala je u jednom trenutku "na noge", a onda je on pušten, došao je kući koja je na 200 metara od naše... Znala je i ona i svi smo znali da ćemo pre ili kasnije morati da ga sretnemo, i to ju je vratilo na početak. Nije još to, to, ali opet je krenulo nabolje, ide u školu, izađe... Sitni su koraci, ali se popravlja situacija".

Sve što su proživeli, kaže, odrazilo se na nju i na celu porodicu, a Vladan i njegovo supruga Stanka posle devet meseci treba da pogledaju u oči čoveka koji je nakon godina provedenih u njihovoj kući napao dete, koje je gledao kako odrasta:

foto: Printscreen/Facebook, Shutterstock

- Ona je pretrpela veliki stres, bila je jednom u toj sobi za posebno osetljive svedoke, dala je iskaz u prisustvu dečjeg psihologa i više ne bi trebalo da ide, a mi... Ja sam čovek od 50 godina, mislim da umem da se kontrolišem, mada... Ne znam, mogu sada da pričam kako ću se osećati i kako ću reagovati kad ga vidim, otad ga nisam sreo... Ja mogu da se nakljukam lekovima i da odem tamo, ali... Ne znam... - kaže Vladan i dodaje da se trudi da ne razmišlja o tome, jer situacija nije nimalo laka, dok njegova supruga Stanka dodaje da nije sigurna kakva će biti njena rekacija:

"Mi ne znamo kako ćemo da reagujemo kad se sretnemo s njim, ja za sebe mogu da kažem da ne znam..."

"Bestraga mu glava, samo neka ga osude"

Vladan dodaje da samo želi da ga osude.

- Ma bestraga mu glava, izdržaćemo, samo se nadam da će da ga osude. I zbog ovoga što je uradio i da se ne ponovi tako nešto. Jer mi živimo u malom mestu, ne možemo da se izbegavamo, a tih dana pre nego što je opet vraćen u pritvor ljudi su decu sklanjali sa ulice, uopšte nije bilo svejedno - zaključuje.

Više javno tužilaštvo u Šapcu je protiv Aleksandra I. podiglo optužnicu 10. decembra prošle godine i tereti ga za krivično delo obljuba nad detetom, za koje je zaprećena zatvorska kazna od 5 do 12 godina.

On je okrivljen da je 19. juna prošle godinenapastvovao devojčicu (12) tokom proslave rođendana na kom je ona bila sa roditeljima u Bogatiću, na kojoj je i on bio gost.

Prema navodima Tužilaštva, zloupotrebio je poverenje devojčice, koju poznaje godinama jer je bio zaposlemn kod njenog oca, izveo ju je u šetnju i tada je obljubio. Nakon toga se vratio u restoran i nastavio da se veseli sa njenim ocem kao da se ništa nije dogodilo.

Kada je devojčica dozvala majku saznalo se šta se dogodilo, a on se dao u beg. Uhapšen je iste noći i od tada se nalazio u pritvoru sve dok njegovu žalbu nije 11. januara prihvatio Apelacionu sud u Novom Sadu i vratio je na odlučivanje šabačkom Sudu, nakon čega je okrivljeni pušten da se brani sa slobode.

Odluka je obrazložena time da je "odnos javnosti prema navedenom događaju izgubio na intenzitetu".

Kako optuženi za obljubu živi u blizini devojčicine kuće, nju i njene roditelje je odluka uznemirila, a došlo je i do burne reakcije u javnosti, pa je Aleksandar I. nakon žalbe Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, koju je usvojio Apelacioni sud u Novom Sadu, 31. januara. po istom osnovu po kom je pušten iz pritvora u isti i vraćen - zbog uznemirenja javnosti.