DETALJI PUCNJAVE U STEFAN BRAUNU: Potukli se zbog devojke pa izbačeni iz kluba! Jedan se vratio pa zapucao

Do pucnjave u poznatom beogradskom klubu "Stefan Braun" došlo je nakon što su se potukle dve grupe mladića oko jedne devojke.

Kako se saznaje, najpre je došlo do tuče dve grupe mladića. Obezbeđenje kluba je intervenisalo i svi mladići su izbačeni iz kluba.

Međutim, drama se nije završila tu. Jedan od izbačenih mladića oko 3.30 vratio se u klub sa pištoljem u ruci. On je otvorio vatru na obezbeđenje i sa tri hica ranio M. Č. (41), inače šefa obezbeđenja ovog noćnog kluba, piše Blic. M. Č. je brzo prebačen u bolnicu i trenutno se lekari bore za njegov život. On je primio tri metka - jedan u grudi, jedan u stomak i jedan u nogu. Kako se saznaje do pucnjave je došlo na ulazu u zgradu u kojoj se na devetom spratu nalazi ovaj noćni klub.

Međutim, postoji još jedna verzija ovo događaja, prema rečima gostiju kluba. Naime, navodno je muškarac koji je ranio šefa obezbeđenja, pokušao da uđe u klub noseći oružje. Nakon što mu obezbeđenje to nije dozvolilo, on je izvadio pištolj i zapucao.

(Kurir.rs, J.S./Blic)

