KRVNIČKI TUKLI NEDUŽNOG GOSTA, PA SE DALI U BEG: Šutirali Ognjena na nastupu zvezde Granda i pokušali da mu skinu roleks! (VIDEO)

Ognjen A. koga su brutalno pretukli pripadnici obezbeđenja jednog kluba na nastupu Katarine Živković, kaže da je napadnut u prostoru u kome kamera nema, a da su napadači posle brutalnog prebijanja pobegli kroz sporedna vrata.

Da podsetimo, Ognjen A. prebijen je nakon što je pokušao da se popne na binu da bi drugu iz Amerike preko video poziva pokazao atmosferu u novosadskom klubu. Pripadnici obezbeđenja tukli su ga u garderoberu, a onda dovukli do ulaza i ponovo izudarali.

- Oni su posle prebijanja pobegli kroz sporedni izlaz iz lokala - objasnio je dečko.

Na jednom od video snimaka, do kojeg smo došli, vidi se kako pripadnici obezbeđenja, neki u uniformama, a neki u majicama, posle tuče izlaze na sporedni izlaz lokala i beže.

Najpre se na sporednom izlazu vidi kako jedan, pa dvojica za njim prvo idu polako, a onda počinju da trče. Za njima se pojavljuju još četvorica, jedan čak u kratkim rukavima ,što ukazuje da nije imao vremena ni da uzme jaknu kako bi pobegao od policije i svi oni se daju u beg.

- Kada su se sklonili u sporednu ulicu pozvali su taksi, pa otišli odatle - kaže izvor.

U MUP su za Kurir potvrdili da se tuča u novosadskom lokalu dogodila.

-Tačno je da se događaj dogodio i da je mladić zadobio teške telesne povrede. Počinioci ovog krivičnog dela su identifikovani i policija intenzivno radi na rasvetljavanju - potvrđeno nam je u policiji.

Podsetimo, Ognjen A. je naveo da je on svakako želeo da siđe sa bine, ali da ga je šestorica ili sedmorica pripadnika obezbeđenja kluba maltene svukla sa bine.

- Prišli su mi momci iz obezbeđenja i odmah su bili izuzetno drski. Rekli su mi da siđem dole, da će me prebiti, ubiti... Spustili su me sa bine na silu, iako sam sam hteo da siđem. Vukli su me, pokušavali da skinu roleks sat, grozno su se ponašali.

Kako kaže, njih šestorica ili sedmorica odvukla su ga do prostora za odlaganje garderobe.

- Udarali su me rukama, nogama, nekim teleskopom. Vrištao sam i zapomagao, niko me nije čuo. Kada je moja drugarica htela da vidi šta se dešava, jedan od njih uhvatio ju je jako za ruku i izbacio iz lokala. Kasnije mi je sve to ispričala. Uplašila se i odmah pozvala hitnu pomoć i policiju.

