AKTIVIRAO JE BOMBU, ZNALA SAM DA IMAM 3 SEKUNDE ŽIVOTA! Kruševljanka za Kurir TV objasnila kako je ČUDOM POBEGLA IZ AUTA STRAVE!

Svi smo mi heroji vlastitog života, pogotovo u trenucima kada nam i oni najbliži zariju nož u leđa. U sekundama straha dok nam život visi o koncu i pod naletom adrenalina, u stanju smo da učinimo i nemoguće kako bismo nastavili da živimo.

Majka četvoro dece Violeta Petković Nedeljković "za dlaku" je izbegla smrt, kada je njen muž Saša Nedeljković, u želji da ubije sebe i nju, aktivirao ručnu bombu u automobilu u kome su sedeli u nedelju 20. marta oko 10:30 časova ujutru.

- Ja sam samo čula da je nešto caknulo i ja sam pretpostaviljala sam da je to aktivirana bomba. Znači u momentu, u te tri sekunde, koje sam imala da spasem život, ja sam upalila taster na autu da se oključa, smuljila se, otvorila vrata i smuljila se ispod auta i bomba se aktivirala - rekla je za Kurir televiziju Violeta Petković Nedeljković.

foto: Kurir televizija

Nakon Violetinog povratka iz treće smene, muž ju je zamolio da odu do mesta Kisele Vode nedaleko od Kruševca. Ona je pristala ne sluteći, da će posle stravičnih udaraca, koje je dobila, biti oči u oči sa smrću. Dok joj je krv lila iz nosa i usta, on joj je zadavao sve veće udarce verujući da će dobiti priznanje.

- Ne postoji prevara, ne postoji ništa. On je mene i dalje udarao u predelu glave u predelu nosa. Videla ga više nisam jer sam držala taj peškir bio preko glave. Do kraja događaja ja njega videla nisam - ispričala je Violeta.

foto: Kurir televizija

Violeta i Saša u braku su bili četiri, a u vezi dve godine. Pre stupanja u brak sa Violetom, Saša je zlostavljao i bivšu suprugu. Često je pričao kako je svojim očima video da ga je tadašnja supruga prevarila, zbog čega je hteo da je baci sa terase. U Violetinom slučaju, račun za dve kafe za poneti sa pumpe, koji je ostao u autu probudio je sumnju u Saši da ga i sadašnja supruga vara.

- To što je on uradio, možda mu se vraćale te slike pošto mi je dosta pričao o svojoj bivšoj ženi to što je preživeo sa njom. To ja znam iz njegove priče...da ga žena isto mnogo puta varala i da on to kao ne bi preživeo i drugi put da mu se desi - kaže Violeta.

foto: Kurir televizija

Izlive besa Saša je pokazivao i u odnosu prema Violetnoj deci iz prvog braka, a nakon što bi decu pretukao, izvinjavao se pod izgovorom da je bio uznemiren u tim trenucima.

- Nekad izlivi besa, ali to ne na mene već na moju decu. Možda nekad neka sitnica ga toliko izbervira, što ja pomislim da nije normalno da on ovoliko pukneš - rekla je Violeta.

Afinitet prema oružju nikad nije pokazivao, ali po dolasku sa ratišta devedesetih Saša je imao problema sa psihičkim zdravljem za šta postoje i psihijatrijski nalazi, koje Violeta i dan danas čuva. Kako i sama kaže, vreme se ne može vratiti, ali teško je prihvatiti ovu činjenicu, pogotovo kada je reč o nekome koga volimo.

foto: Kurir televizija

- On je bio divan čovek inače prema meni. Ništa drugo ne bi promenila. Mnogo je teško kada se ljudi sastavljaju koji imaju već prethodne brakove, koji imaju prethodnu deci iz tih prvih brakova. Mnogo treba tolerancije i mnogo treba poverenja - ispričala je Violeta.

Sve je više vukova u jagnjećoj koži zato pre nego što se odlučite za zajednički život sa nekim tri puta merite, jednom secite.

foto: Kurir televizija

- Kad si zaljubljen u trenutku ne vidiš sve, moraš da vidiš jer iza ljubavi mnogo toga ima. Ponašanje u porodici, prema ukućanima, prema deci, prema njegovim roditeljima, prema životinjama. Sve to ako je čovek agresivan on će da pokaže, nervozu će da pokaže odmah treba to da se uvidi. Ja posle ovakvog iskustva sve to vidim, a tad nisam mogla - ispričala je u svojoj ispovesti za Kurir televiziju Violeta Petković Nedeljković.

Kobni završeci međuljudskih odnosa najčešće nas mogu naterati da se kao društvo zapitamo - koliko zapravo poznajemo jedni druge, zato je jako bitno da znamo sa kim imamo posla.

