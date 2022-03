MISICA, PEVAČICA, VODITELJKA I KREATORKA NA SPISKU SAVINIH ŽRTAVA: Maser izvređao devojke koje je unakazio

Maser Sava Knežević (24), koji je optužen da je narušio zdravlje najmanje sedam pacijenata nad kojima je u svojoj neregistrovanoj ordinaciji u centru Beograda vršio medicinske zahvate za koje nema odgovarajuću diplomu niti licencu, izjavio je juče pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu da se protiv njega vode linč i hajka i da je on priznat u celom svetu osim u Srbiji!

Tokom dva i po sata iznošenja odbrane, on je tvrdio da uopšte nije naplaćivao svoje usluge i da mu je ordinacija služila "kao baza da prijateljima obavlja estetske korekcije, ali i da lekare koji su povremeno radili s njim uči tehnikama koje na fakultetu ne mogu da nauče".

Omalovažavao žrtve

- Sve mi ovo teško pada. Moje znanje i obrazovanje koje sam stekao van Srbije je adekvatno, daje mi, možda ne zvanje u Srbiji, ali mi daje stručno znanje za sve ono što sam radio. Nisam manijak koji je pušten da kasapi ljude - rekao je Knežević, tvrdeći da je "priznat u celom svetu", iako je, kako se navodi u optužnici, završio srednju medicinsku školu, smer fizioterapeut, a student je prve godine Stomatološkog fakulteta.

- Nisam neko ko veliča sebe, al izgleda, kao što kaže Momo Kapor, da čovek mora da hvali sebe da bi ga cenili drugi - rekao je on i ustvrdio da je sertifikate dobio u čak sedam zemalja: Italiji, Francuskoj, Španiji, Monaku, Sloveniji, Albaniji i UAE.

Sujeta

Optužio žrtvu da je htela intimni odnos s njim

Sava Knežević juče je tokom iznošenja odbrane izjavio i da je jedna od devojaka koja ga je prijavila, Dušica Jovanović, učesnica izbora za mis 2020. godine, prijavu protiv njega podnela pošto nije želeo da ima intimne odnose s njom. Ženu je opisao kao krupniju, koja je želela da ima što veću zadnjicu.

- Upoznao sam je na izboru za mis Evrope u Beču, bila je devojka organizatora, a ja sam bio član žirija. Htela je intervenciju zadnjice, bila je zadovoljna, ali je odmah nakon intervencije bio izbor za mis Banjaluke. Rekao sam joj da ne treba da ide posle intervencije da šeta i da se skida, ali je ona otišla. Posle je htela još da poveća, ali sam odbio jer se to graniči sa ukusom za lepo. Mislim da me je prijavila kada joj je proradila sujeta, želela je sa mnom da ostvari intimni kontakt, samo sam ja na to ostao hladan jer me takav tip osobe nije privlačio - rekao je Knežević, koji je potpuno promenio lični opis i prepolovio se.