OBJAVLJENI NOVI DETALJI ZLOČINA U ZAJEČARU: Rezultati obdukcije pokazali šta je bilo kobno za mladog policajca

Obdukcija policajca Ivana Đurđevca (28) koji je ubijen u krvavom piru koji se dogodio u ponedeljak oko 22 časa u Zaječaru, kada je Dušan Zagorac nakon što je ubio komšinicu, pa njega, počinio samoubistvo, završena je, a kako se nezvanično saznaje od sagovornika iz istrage ovog slučaja, mladi pripadnik MUP-a pogođen je jednim hicem.

- Obdukcija je pokazala da je Ivan Đurđevac ubijen jednim hicem iz pištolja koji je Dušan Zagorac nelegalno posedovao. Metak ga je pogodio u grudi - rečeno je.

Ubistvo policajca dogodilo se na stepeništu u ulazu u Ulici 7. septembra u kojem su živeli ubica i njegova prva žrtva, komšinica Vera Đukić.

- Komšije su pozvale policiju jer su se čuli pucnji. D. Z. je prvo ubio komšinicu, a onda je pošao da izađe iz stana i naleteo na policiju i pucao. Tada je ubijen Ivan Đurđevac. On je potom otišao na tavan i pucao u sebe - rekao je sagovornik.

Podsetimo, od stravičnog krvavog pira u Zaječaru kada je Dušan Zagorac (76) ubio komšinicu Veru Đekić (62), policajca Ivana Đ. (28), a potom izvršio samoubistvo na tavanu, prošlo je tri dana, a prema rečima prvog komšije ubice i ubijene, u Ulici 7. septembra u kojem se dogodio ovaj nezapamćeni zločin, vladaju muk i neverica.

- Čudno je, ljudi zaziru... Bojažljivo gledaju u njihove prozore i vrata - kaže komšija.

Dodaje da je ceo komšiluk u čudu, s obzirom da je Dušan bio prijavljivan više puta i da je, kako je navedeno, već pretio pištoljem i da niko od nadležnih ništa nije uradio po tom pitanju.

- On je bio na ratištu, borio se u Hrvatskoj... Ne znam, svi smo u čudu kako niko iz policije nije došao da proveri taj njegov pištolj kojim je više puta pretio. Posle svega što se desilo svi su bili u strahu, sada je sve to gotovo - kaže on.

Navodi da je ubijena Vera imala dve ćerke i jedno unuče. Jedna ćerka je živela sa njom, ali od ubistva nesrećne žene nije tu.

- Niko od komšiluka je nije video. Nije u stanu... Druga ćerka je udata, nije živela sa njom - navodi on.

Podsetimo, krvavi pir dogodio se u ponedeljak u Ulici 7. septembra u Zaječaru. Počelo je oko 22 sata kada su se čuli pucnji. Tada su komšije pozvale policiju. Dušan Zagorac je, inače, izbegao iz Hrvatske, a Vera Đekić, koju je ubio, godinama je maltretirao.

