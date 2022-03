TROJICA SILOVALA DEVOJKU, PRETILI JOJ DA ĆE JE BACITI U BUNAR: Jezivi detalji STRAVIČNOG IŽIVLJAVANJA kod Uba!

Mladićima S. G., N. P. i Ž. L. određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da su devojku (34) iz sela kod Uba primorali da ih oralno zadovoljava i maltretirali je, pa izbacili na benzinskoj pumpi

Trojica mladića sa Uba, S.G. (28), N. P. (30) i Ž. L. (33) uhapšeni su i određen im je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su silovali ženu (34) iz jednog sela u okolini ovog grada!

Jezivo zlostavljanje nesrećna devojka prijavila je u utorak, a kako je ispričala, ona je mladiće koje nije poznavala srela u jednoj ubskoj pivnici.

- Žena je policiji ispričala da su joj trojica mladića prišla i pozvala je da sedne sa njim za sto. Nakon toga su joj predložili da krene sa njima, a pošto je to odbila, uhvatili su je za ruke i odveli do automobile, koji je vozio jedan od uhapšenih. Sumnja se da su ženu odvezli do jedne kuće u ubskom selu Sovljak - priča Kurirov izvor iz istrage.

Udarali joj šamare

Kako navodi, devojka je detaljno opisala jezivo zlostavljanje koje je pretrpela, kao i mladiće koji su je napali, a rekla je da jedan ima minđuše u ušima.

- Muškarac koji je vozio automobil je zatražio da oralno zadovoljava svu trojicu. Pošto je to odbila, isti muškarac je od nje tražio da se skine gola, što je ona i učinila, a nakon toga je zapretio da će je ubaciti u bunar ukoliko bude odbila da ih oralno zadovolji. Ona je ispričala da ju je vozač automobila šamarao, a potom i počeo da je vuče ka bunaru koji se nalazio u dvorišu imanja. Žena ih je nakon pretnji, zbog straha za sopstveni život, zadovoljila - navode naši izvori bliski istrazi.

Nakon brutalnog iživljavanja u selu muškarci su nesrećnu ženu odvezli do jedne pumpe u Ubu.

- Izbacili su je na pumpi i zapretili joj da će je ubiti ako ih bude prijavila policiji - dodaje sagovornik Kurira.

Međutim, nesrećna devojka skupila je hrabrost i istog jutra otišla u policijsku stanicu.

- Ona je do detalja inspektorima ispričala šta se dogodilo prethodne noći. Policajci su veoma brzo identifikovali i uhapsili osumnjičene muškarce. Trojica mladića osumnjičeni su za krivično delo silovanje, a njima je nakon saslušanja, određen pritvor do mesec dana - pojasnio je izvor Kurira.

Bila kod lekara

Kako saznajemo, žena koja je prijavila silovanje je istog dana zatražila lekarsku pomoć u ubskom Domu zdravlja.

- Njoj nisu konstatovane vidne povrede, a sve vreme se žalila na bol u predelu lica i pričala da je doživela stravičan stres. Svakako, istraga će pokazati šta se tačno dogodilo, a biće naložena i druga veštačenja - navodi naš sagovornik iz istrage.

Žitelji Uba kažu da su šokirani zbog hapšenja svojih sugrađana i svega što se dogodilo.

- Priča se brzo pročula gradom, a većina ljudi je u neverici zbog svega što se dogodilo. Poznajem te mladiće godinama, nisu problematični, jedan od njih živi i radi u inostranstvu. Čekamo da se istraga završi i ne možemo da poverujemo da su oni bili sposobni da tako nešto urade - navodi poznanik uhapšenih mladića.

Živi sa majkom Imala težak život Žena koja je silovana, prema rečima žitelja sela u kom živi, imala je težak život. - Užasno je to što joj se desilo, a život je stvarno nije mazio. Ima zdravstvenih problema i o njoj brine majka. Mlada se udala i ima dva braka iza sebe, kao i dvoje dece. Prvo se udala u Bratunac i tom mužu je rodila sina, kog je ostavila sa ocem. Potom se udala u selo u okolini Valjeva, gde je rodila devojčicu. Međutim, i od tog čoveka je otišlo - kažu meštani i dodaju: - Mislim da je ovo prvi put da joj se dogodilo nešto ovako strašno. Bilo je nekih porodičnih problema ranije, ali ovo je nezapamćeno. Ona i majka su slabijeg materijalnog stanja, ne rade nigde i korisnice su socijalne pomoći - pričaju poznanici napastvovane devojke.

