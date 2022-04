DO DETALJA OPISAO KAKO SU TUKLI I ZAPALILI ZORANA: Meštanin ubeđivao policajce da je svedok ubistva, a onda se dogodio PREOKRET!

Meštanin Ralje M. K. (59), osumnjičen za ubistvo Zorana Isailovića (50) iz Ripnja, čije je telo pronađeno spaljeno i zakopano u kamenolomu, navodno je do detalja opisao kako se dogodio zločin, ali je inspektorima tvrdio da je on bio svedok!

Kako je Kurir prvi pisao, pre nekoliko dana u napuštenom kamenolomu u Ralji pronađeno je telo Zorana Isailovića, koji je nestao 20. marta, a zbog zločina su uhapšeni A. D. (45) i M. K. (59), dok je za trećim osumnjičenim S. S. (27) raspisana međunarodna poternica.

Isailovićev nestanak prijavljen je nakon što se 11 dana nije vratio kući, a inspektori iz Sopota su tokom potrage utvrdili da je nesrećni čovek brutalno ubijen.

Snimci

- Inspektori su tokom potrage za Isailovićem preuzeli snimke s lokalne prodavnice, kako bi se utvrdilo da li je Zoran uopšte došao do radnje ka kojoj se kobnog dana uputio. Ispostavilo se da je bio tu, a u razgovoru s meštanima došlo se do saznanja da je on poslednji put viđen u raspravi sa trojicom osumnjičenih - priča izvor i nastavlja:

- Kad je jedan od njih, M. K., priveden, on je navodno sve vreme ponavljao da je samo svedok i da je video kako ga njegovi prijatelji ubijaju. On je čak do detalja opisao zločin policajcima, a posle njegovog ispitivanja uhapšen je A. D.

Treći osumnjičeni, S. S., uspeo je pre toga da napusti zemlju i veruje se da je otišao u jednu zapadnoevropsku zemlju gde rade njegovi rođaci, pa je za njim raspisana međunarodna poternica - kaže sagovornik Kurir.

Naš sagovornik iz istrage kaže da su sva trojica osumnjičenih odranije poznati policiji.

- Oni su uglavnom privođeni zbog krađa u naselju - dodaje izvor.

Rođaci u šoku

Rođaci ubijenog Isailovića juče su bili nemi od bola.

- Zoran je otišao do prodavnice, a eto kako je skončao! Ubili su ga na pravdi boga ljudi koje nije ni poznavao. Čuli smo da je svratio u jednu kafanu i da su ga oni tamo zapazili. Pomislili su da Zoran ima mnogo para, a on je kod sebe imao svega 2.000 dinara. Eto zbog čega je izgubio glavu, a mrava nije zgazio - priča potresena rođaka i dodaje:

- Kako se nije vraćao kući, njegova snaha je podelila apel na Fejsbuku, tako se i pročulo da je nestao. Mog muža je nekoliko ljudi pitalo za Zorana, neki su ga čak tražili i u šumi.

Podsetimo, osumnjičeni se terete za teško ubistvo i određen im je pritvor do 30 dana. Oni su, kako se sumnja, Isailovića napali na pruzi, tukli ga u napuštenoj kući, odveli do kamenoloma, tu ga ubili, umotali u jorgan i zapalili. Telo su bacili u jamu koju su mašine kasnije zatrpale zemljom. Posmrtni ostaci nesrećnog čoveka pronađeni su na dubini od pet metara.

Provera Od brata uzet DNK, pored jame nađeni tragovi spaljivanja Izvor Kurira navodi da je od Zoranovog brata uzet DNK bris kako bi se sa sigurnošću utvrdio identitet. - Iako sve ukazuje da je u pitanju Isailović, morala je da se obavi DNK analiza pošto su bukvalno nađeni delovi izgorelog tela. Pored jame u starom kamenolomu pronađeni su i tragovi gareži, pa se veruje da je telo upravo tu spaljeno. Inače, postoje i svedoci koji su videli kad su osumnjičeni napali i tukli Isailovića - dodao je izvor.

