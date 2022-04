ZORANA UBILI I SPALILI ZBOG 2.000 DINARA! Porodica danima tragala za njim, pronađen UGLJENISAN u jami! NOVI DETALJI UBISTVA! FOTO

Zoran Isailović (50) iz Ripnja pronađen je mrtav, zapaljen i zakopan u napuštenom kamenolomu u Ralji kod Sopota, a zbog sumnje da su umešani u njegovo ubistvo uhapšeni su M. K. (59) i A. D. (45), dok se za njihovim prijateljem S. S. (27) traga.

foto: Kurir

Kako Kurir nezvanično saznaje, telo nesrećnog Isailovića pronađeno je u četvrtak. Naime, nestanak Zorana Isailovića prijavljen je krajem marta pošto se 11 dana nije pojavio kod kuće, a zabrinuti rođaci podelili su apel na Fejsbuk grupama.

Prijava nestanka

- Ubijeni se prvo vodio kao nestala osoba. On je 20. marta otišao od svoje kuće do Ralje i više se nije vratio. Kad su videli da ga nema, porodica i prijatelji su se zabrinuli i počeli da dele apel na društvenim mrežama. Molili su sve koji su ga videli ili imaju ikakvu informaciju o njemu da se jave rođacima ili policiji - priča izvor Kurira:

Tužna sudbina Krenuo po hleb i više se nije vratio Zoran Isailović je kobnog dana, tvrde prijatelji, krenuo iz rodnog Ripnja u Ralju kako bi kupio sebi osnovne namirnice. - Pošto je bio u teškoj materijalnoj situaciji, jedan komšija dao mu je nešto para kako bi mogao sebi da kupi hranu. Zamolio je drugog komšiju da ga odveze, ali ovaj je to odbio, pod izgovorom da je gorivo skupo, a da Zoran nema novca da mu plati. Seo je na voz, otišao i više se nije vratio - pričaju za Kurir prijatelji ubijenog. Oni dodaju da je on skoro izgubio posao: - Nekada je radio u policijskoj stanici, ali je zbog zdravstvenih problema morao da napusti taj posao. Od tada je radio sezonske poslove koje bi našao.

- Međutim, tragajući za Zoranom, inspektori iz Sopota došli su do saznanja da je on poslednji put viđen u centru Ralje, gde je sedeo ispred lokalnog marketa kada su naišla trojica muškaraca s kojima se on, navodno, posvađao.

Inspektori su pregledali kamere i obavili razgovor s nekoliko osoba, od kojih je jedna ispričala šta se kobne večeri 20. marta dogodilo.

Ovde je ubijen Zoran foto: Kurir

- Osumnjičeni M. K., A. D. i S. S. navodno su pomislili da ih je Isailović ružno pogledao, pa su ga napali. Posle svađe nasrnuli su na Zorana u blizini pruge, tukli su ga, a onda su ga odvukli u jednu napuštenu kuću i nastavili da se iživljavaju nad njim, kao i da mu traže da im da novac, a on je kod sebe imao samo 2.000 dinara. Brutalno su ga udarali, a onda odveli do napuštenog kamenoloma, gde su mu zadali još nekoliko udaraca i on je preminuo - kaže naš sagovornik upućen u dešavanja u Ralji:

Pokušali da se otarase tela

- Kad su shvatili šta su učinili, pokušali su da se otarase tela tako što su ga zapalili, ali pošto im nije uspelo, njegove ostatke su bacili u jamu koja se nalazi u kamenolomu koji više nije u funkciji i koji se zatrpava već neko vreme. Tu rupu narednih dana nastavile su da zatrpavaju mašine izuzetno velikom količinom zemlje - tvrdi naš izvor.

Pre nekoliko dana policija je, nakon informacija dobijenih od svedoka koji su prisustvovali brutalnom napadu, počela da otkopava rupu u kamenolomu.

Ovde je zapaljen i zatrpan Zoran I. foto: Kurir

- Na iskopavanju je angažovan bager, koji je na dubini od pet metara pronašao ostatke ugljenisanog tela u fazi raspada. Policija je obavila uviđaj i leš je prebačen na Institut za sudsku medicinu, gde će tačno biti utvrđen uzrok smrti Isailovića - priča izvor i dodaje:

- Lisice na ruke stavljene su M. K. i A. D., dok je osumnjičeni S. S. uspeo da pobegne i za njim je raspisana poternica. Navodno, on se krije u jednoj od zemalja zapadne Evrope.

Problematični Krali po kućama i uznemiravali meštane? Prema rečima meštana, osumnjičeni za ubistvo nesrećnog Isailovića važe za problematične. - Stalno su pravili probleme. Tukli su se i pretili ljudima, a navodno su krali materijale iz lokalne napuštene fabrike. U poslednje vreme desio se niz pljački u kućama u Ralji, neki ljudi tvrde da su ih čak videli kako iznose stvari iz njihovih kuća, ali od straha nisu smeli da reaguju. Navodno su ukradene stvari prodavali - pričaju meštani za Kurir: - Često su bili pijani ispred prodavnice i lokalne kafane, galamili su i spopadali prolaznike. Verovatno im se jadni Zoran tako i našao na putu i tragično skončao - dodaju naši sagovornici.

Kurir.rs/J. Mladenović - J. Ivić