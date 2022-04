ČAČAK OVO NE PAMTI Ušao kroz prozor u kasarnu i vojniku uzeo ranac ali pare nije potrošio! Policija ga uhvatila kod bankomata

ČAČAK - J. Ć. (42) iz Čačka osuđen je u ovdašnjem Osnovnom sudu na 14 meseci zatvora zbog teške krađe i još 12 meseci jer je zloupotrebio platnu karticu, pa mu je za ova dva dela izrečena jedinstvena kazna od dve godine robije.

On je, po navodima presude u koju je agencija RINA imala uvid, 22. decembra prošle godine oko 21 upao u čačansku kasarnu „Tanasko Rajić” u ulici Dr Dragiše Mišovića, kroz prozor došao do svlačionice gde je ukrao ranac sa platnom karticom dežurnog vojnika VS i ubrzo u gradu sa bankomata podigao 20.000 dinara, ali ga je policija odmah uhvatila i vezala.

Tužilac je tvrdio da je okrivljeni upao u kasarnu, došao do objekta br. 3, lopovskim alatom razbio staklo na jednokrilnom prozoru pa je na taj način ušao u unutrašnjost toaleta, odakle je stigao do svlačionice. Tu je, na čiviluku, našao ranac pripadnika Vojske Srbije S. N. i u njemu crnu torbicu sa vojnikovim dokumentima, ličnom kartom, vojnom propusnicom i dve platne kartice Halkbanke. Pri tome, uz „viza” karticu te banke bio je, na papiriću, ispisan pin kod.

Kradljivac se, potom, istim putem vratio, uz pomoć stolice koju je prislonio uza zid razbijenog prozora na kupatilu. Odmah se uputio na bankomat u Skadarskoj ulici u središtu Čačka i posle nekoliko pokušaja uspeo da sa vojnikove kartice skine 20.000 dinara. Međutim, nije stigao ništa da potroši jer su ga policajci odmah uhapsili i odveli u pritvor.

Okrivljeni je u svojoj odbrani priznao delo, poričući jedino da je razbio prozor na kupatilu u kasarni. Tvrdi da je te večeri pio pivo u kući a zatim izašao da prošeta pa spazio otvoren prozor na kupatilu u kasarni, dva metra od tla. Skočio je i uhvatio se rukama za lim na prozoru, došo do svlačionice i odatle pobegao sa rancem i karticama. Ali, tek što je podigao pare na bankomatu prišla su mu dvojica inspektora i zatražili dokumenta a ubrzo kod njega pronašli karticu i pare.

Oštećeni vojnik, koji je te noći dežurao od 19 do 7 ujutro, izjavio je da su u 21.50 na mobilni telefon počele su da mu stižu poruke iz banke. U prvoj je stajalo da je unet pogrešan pin kod, u drugoj da na računu nema 50.000 dinara, koliko je kradljivac najpre pokušavao da podigne. Zbog toga je pozvao suprugu, koja je pretpostavila da neko zloupotrebljava njegovu karticu i ona je odmah obavestila policiju.

Posle nekoliko minuta vojnika su pozvali inspektori i pitali ga gde se nalazi pošto je njegova platna kartica pronađena kod drugog lica, zbog čega je on nazvao kolegu u kasarni i zamolio ga da proveri da li je ranac na čiviluku gde ga je ostavio. Ovaj je otišao do svlačionice i ustanovio da ranca nema a potom utvrdio da je spoljni prozor na kupatilu razbijen a unutrašnji samo otvoren. Vojnik se nije pridružio krivičnom gonjenju jer mu je ukradenih 20.000 dinara vraćeno.

Inače, J. Ć. je do sada u čačanskim sudovima odgovarao mnogo puta zbog raznih nedela, a pet puta bio osuđen na ukupno 5 godina i 11 meseci zatvora i globu od 25.000 dinara.

