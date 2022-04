ODLOŽENO SUĐENJE PREDRAGU GNJIDIĆU ZA DVOSTRUKO UBISTVO IZ LJUBOMORE: Majka ubijene kao razlog pomeranja navodi pismo unuka

Nastavak glavnog pretresa Predragu Gnjidiću (53) iz Šida, koji je optužen za dvostruko ubistvo i to supruge Branislave Gnjidić (49) i Miroslava Bojića (55) iz Šida, maja 2020. nije održan u ponedeljak u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, već je odložen na neodređeno vreme.

Prema optužnici, Gnjidić se tereti za teško ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti, pišu Novosti.

O razlozima odlaganja suđenja Olga Gnjidić, majka ubijene Branislave, kaže da ne zna, ali naslućuje da je reč o pismu koje je predala sudu kao dokazni materijal.

- Obavestili su me da je odloženo a zašto ne znam, možda zbog pisma koje je napisao Veljko, Branislavin najmlađi sin, kada je imao 10 godina. U njemu između ostalog navodi kako se od njegove šeste godine mama i tata više ne slažu, stalno svađaju. Zatražila sam da i on bude svedok na suđenju, neka ispriča kakav je to bio brak njegovih roditelja - govori Olga.

foto: Tamara Trajković, privatna arhiva

Suđenje je počelo u decembru prošle godine, kada je Gnjidić govorio kako ga je Bojić u telefonskom razgovoru ponižavao, zvao na dvoboj, te da je kod njega izazvao bes, poniženje, bol i da to, kako je naveo, nije mogao da iskontroliše, što je dovelo do tragedije.

- Kada sam se jedan dan vratio sa posla dočekao me je stariji sin i rekao, tata sedi da ti nešto kažem. Zatekao sam mamu i Bojića u stanu, on me je potom udario - rekao je tada Gnjidić.

(Kurir.rs/Novosti)