PRVO POPILA SIRĆE I HEMIKALIJE, PA SKOČILA U SMRT: Prijatelji lepe Lozničanke otkrili JEZIVE detalje o njenom samoubistvu

Prijatelji devojke D. P. (30) iz Loznice, koja je u nedelju uveče izvršila samoubisvo skokom sa šestog sprata zgrade u kojoj je živela, otkrili su za Kurir da je nesrećna devojka pre skoka popila hemikalije!

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, u nedelju uveče oko 22 časa lozničkoj policiji je prijavljeno da na trotoaru leži devojka koja je skočila sa zgrade, ali je uprkos brzini i naporima lekara Hitne pomoći, ona preminula.

Prijatelji za Kurir otkrivaju da je ona dugo patila zbog svoje nesrećene ljubavi. Naime, kako tvrde, godinama je bila zaljubljena u oženjenog čoveka, ali da je svoje probleme malo s kim delila.

- Veče kada se ubila, išla je u prodavnicu da kupi esenciju, ali pošto je nije bilo vratila se u stan. Popila je sirćetnu kiselinu, koju je pomešala sa jednim jakim hemijskim sredstvom za čišćenje. Navodno se i slikala kako pije hemikalije i fotografiju poslala čoveku u koga je volela, rekavši mu da će se ubiti. Potom je skočila iz stana, sa šestog sprata - pričaju prijatelji D. P. za Kurir i dodaju:

- Taj čovek je nju verio, odavno, ona je zbog toga gajila nadu da će nekada živeti zajedno. Imala je verenički prsten, koji je mnogo volela, ali ga je retko nosila, baš zbog situacije takve kakva je bila. Pre skoka, stavila je prsten na ruku i skočila u smrt.

Policaja na mestu događaja foto: Kurir

Poznanici otkrivaju i da je uprkos velikoj ljubavi prema tom čoveku, ona godinama trpela i određeni vid maltretiranja.

- Nikuda nije smela da ide dok njemu to ne javi. On je jednom prilikom došao kod nje na posao i onda merio koliko vremena joj treba do njenog stana autom. Nakon što je izmerio da treba pet,šest minuta, tražio joj je da mu se slika kad krene sa posla i onda čekao da dođe kući i da mu pošalje sliku da je stigla - pričaju oni i nastavljaju:

- Juče joj je bila sahrana, mnogo ljudi je bilo i svi su bili potreseni.

Prijatelji didaju i da su kod nje u stanu ostala dva oproštajna pisma.

- Jedno je navodno bilo za njega, ali ne znamo da li mu se lično obraćala ili je pisala o njihovom odnosu, a drugo je bilo za njenu bolesnu majku, u kom se oprostila od nje - kaže naš sagovornik:

- Verovali smo da neće nauditi sebe, iako je već jednom to pokušala. Sada, nažalost, nije uspela da izdrži sav teret koji je nosila na duši - završili su prijatelji.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs