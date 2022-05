KRCAT DOSIJE UBICE NA TROTINETU: Kako je Stefan od sitnog kriminalca postao plaćeni egzekutor? PUCAO U ŽIŽIĆA, PA DOBIO BATINE

Stefan M. (23) iz Kraljeva, koji je prekjuče uhapšen u rodnom gradu zbog sumnje da je 28. aprila na Novom Beogradu likvidirao Luku Žižića (37), vlasnika kafića "Ritual", dobro je poznat policiji, a do sada je hapšen 12 puta i osuđivan tri, saznaje Kurir!

Ovaj Kraljevčanin je ranije privođen zbog sitnijih krivičnih dela - krađa, posedovanja narkotika, tuča...

osumnjičeni foto: Privatna Arhiva

- Prvi put je osuđen pred Osnovnim sudom u Kraljevu 2. oktobra 2020. zbog krivičnog dela neovlašćenog držanja droge, i to na tri meseca zatvora uslovno, sa rokom provere od godinu dana. Samo dva meseca kasnije, 1. decembra, ponovo je osuđen zbog nanošenja teških povreda. Tada je kažnjen sa šest meseci zatvora uslovno, s rokom provere od dve godine - potvrđeno je Kuriru u kraljevačkom sudu. Oni su dodali da je Stefan M. i treći put osuđen pred istim sudom.

Droga, tuče, krađe

- On je 3. avgusta 2021. osuđen na novčanu kaznu od 180.000 dinara zbog krađe vozila i ugrožavanja javnog saobraćaja. Kaznu je bio dužan da uplati u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, a ukoliko to ne učini, novčana kazna mu se zamenjuje zatvorskom, i to tako što jedan dan u zatvoru predstavljala 1.000 dinara - objašnjeno je.

Motiv nepoznat Ispituje se ko je naručilac Motiv likvidacije Luke Žižića i dalje je nepoznat. Njegovi prijatelji i komšije tvrde da on nije bio kriminalac, već kulturan i pristojan čovek. Mnogima je zapalo za oko da mu je čitulju u novinama dao kontroverzni crnogorski biznismen Brano Mićunović. - Očito da je Stefan M. angažovan da ga ubije, ne verujemo da je klinac sam došao da ubije Žižića. Sada se ispituje ko mu je platio da počini zločin i zbog čega - kaže izvor.

Izvor kaže da ne čudi što je Stefan M. sada osumnjičen i za teško ubistvo.

Luka Žižić foto: Privatna Arhiva

- Jednostavno, dečko se oduvek kretao u mutnim krugovima i pravio razne gluposti. Sigurno se upetljao s malo opasnijim ljudima. Ne verujemo da je dobio neki veliki novac za ovu "uslugu". Više nam liči na to da je ostao dužan ili nešto poput toga, pa je morao da se revanšira - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Šta se dešava? Kraljevo kao geto Interesantno je da je i Lazar I. (25), osumnjičen za ubistvo Aleksandra Šarca, koji je u novembru 2020. likvidiran u TC "Ušće" u Beogradu, iz Kraljeva i ima sličnu biografiju kao i sada uhapšeni Stefan M. - Lazar je, kao i Stefan, od sitnog kriminalca postao plaćeni ubica. Njegov dosije je malo bogatiji od Stefanovog. On je navodno hapšen čak 100 puta, i to zbog krađe patika, obijanja trafika, krađe kola, tuča, ubadanja nožem... - podseća izvor. - Otkako se u Kraljevu pročulo da je i Žižićev ubica iz ovog grada, neki su Kraljevo prozvali getom i regrutnim centrom za plaćene ubice.

Kraljevčanin je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i branio se ćutanjem, nakon čega je tužilaštvo zatražilo da mu se odredi pritvor.

- Osumnjičenom se na teret stavlja teško ubistvo na podmukao način i krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno oružje. Na saslušanju je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - potvrđeno je za Kurir.

Presude 2. oktobar 2020. - Osuđen uslovno na tri meseca zatvora sa rokom provere od godinu dana zbog neovlašećenog držanja droge

1. decembar 2020. - Osuđen na šest meseci uslovno sa rokom provere od dve godine zbog nanošenja teških telesnih povreda

3. avgust 2021. - Osuđen na 180,000 dinara novčane kazne zbog krađe vozila i ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja

Podsetimo, Stefan M. je kobnog dana ušao u kafić "Ritual" i pitao da li može do toaleta. Kada je izašao, prišao je stolu za kojim je sedeo Žižić i s pola metra počeo da puca. Žižićevi drugovi i brat skočili su na egzekutora i počeli da ga biju. Žižićev brat je dograbio nož da ga zakolje, ali su ga drugovi sprečili, što je ovaj iskoristio i pobegao na električnom trotinetu.

Kokain i pare

- Kamere iz kafića su snimile zločin i lice ubice. Bio je obučen u radno odelo, imao je kačket, masku preko usta i rukavice. Dok su ga tukli, spao mu je kačket, rukavica i maska, a na mestu zločina je ostao i pištolj, kao i tragovi njegove krvi. Njegov DNK već postoji u bazi, pa istražiteljima nije bilo teško da ga identifikuju - objašnjava izvor.

1 / 4 Foto: screenshot Pink tv

Stefan M. je posle zločina pobegao u svoj rodni grad, gde je sedam dana kasnije i uhapšen.

- Nađen je u štek-stanu. Kod sebe je imao par hiljada evra i manju količinu kokaina i marihune. Imao je i vidljive povrede po glavi - dodaje izvor.

Kurir.rs/ J. Ivić - J. Spasić

bonus video:

00:52 Pucnjava Nehruova, kafic Ritual