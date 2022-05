LJUBAVNIK 20 GODINA PSIHIČKI ZLOSTAVLJAO ANU PA JE UBIO! Prijatelj: Sve joj je branio, nije smela da nosi kratke suknje i dekolte

Ana Živanović (41) iz Paraćina, koju je prošlog četvrtka ubio bivši emotivni partner Vladan Todorović (51) zvani Vaška, godinama je prolazila najstrašniju torturu, a posle raskida dvadesetogodišnje veze trpela je i pretnje, najstrašnije uvrede i bila praćena, tvrde prijatelji ubijene žene.

Podsetimo, proteklog četvrtka Todorović je sa pet hitaca iz "škorpiona" ubio Živanovićevu u njenom automobilu, na brani kod Velike Morave, a potom presudio sebi. Zločin u selu Šavac kod Paraćina otkrili su ribari koji su ujutru zatekli Todorovićevo telo pored Aninog parkiranog "folksvagen pola". Odmah se saznalo da je Todorović presudio svojoj dugogodišnjoj ljubavnici, jer je još u avgustu prekinula vezu sa njim, pa ga i prijavila policiji za uznemiravanje.

- Ana je Vladana upoznala kada je imala 18 godina, bio je slatkorečiv i ona je nasela. Prolazile su godine, stalno joj je govorio da se strpi malo i sačeka da reši stvari u braku koji nije dobar i u kome ne želi da bude - prepričava izvor Kurira detalje veze:

- Ona je morala da izađe sa njim kada god je to zahtevao, sa porodicom je ponekad mogla da ode na slavlje sama, ali kada joj on da dozvolu, obučena kako on naredi. Često joj je govorio da su joj suknje prekratke, a dekoltei preveliki, da se sve vidi kao kod neke drolje, da će je svi gledati, bio je opsednut time da će upoznati nekog drugog. Svaku proslavu je preplakala pre odlaska, a kada bi išla bez njega, morala je njemu da se javlja na telefon non-stop i bukvalno mu iz minuta u minut šalje "izveštaje".

Kako prijatelji navode, Ana je svaki put kada bi izašla iz kuće morala Todoroviću da pošalje poruku, a isto je morala da uradi i po povratku.

- Računao joj je vreme kretanja i često bi prebacivao da se negde zadržala 15 minuta, umesto 10. Na kraju kada joj je sve prekipelo ostavila ga je - kaže prijatelj i dodaje da je Ana bila pametna i dobra devojka, ali zaluđena Todorovićem.

- Ona je 20 godina s njim živela u paklu, a još gori pakao je počeo kada ga je ostavila. Slao joj je poruke, pretio joj, vređao, nazivao pogrdnim imenima. Pratio ju je, slikao krišom i snimako, sačekivao... Prijavila ga je policiji i dobio je zabranu prilaska, ali ga to nije sprečilo da započne još gori teror. Sa ženom je odlazio na putovanja i u provode, kačili su slike po društvenim mrežama da ona vidi, a onda bi joj pisao: "Evo kako si mogla da uživaš sa mnom, vidi šta propuštaš" - pričaju prijatelji pokojne žene.

Prijatelj navodi da je vređanje otišlo toliko daleko da ju je nazivao najgorim imenima.

- Na kraju joj je rekao da se nije ostvarila ni kao žena ni kao majka, a izgubila je 20 godina sa njim. Imao je i faze da je moli za oproštaj, verovatno ju je tako i ubedio da se vide kobne noći u Šavcu - dodao je on.

