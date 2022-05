SASLUŠAN VLADIMIR KOJI JE PUCAO U MILENU U KRAGUJEVCU: Tereti se za dva dela, branio se ćutanjem

Vladimir M. (40), koji se sumnjiči da je u ponedeljak iz pištolja pucao svojoj supruzi Mileni (35) u glavu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu i protiv njega su podnete dve krivične prijave.

- On je iskoristio zakonom dozvoljeno pravo da se brani ćutanjem. Tužilaštvo je predložilo pritvor u trajanju od 30 dana. Protiv njega su podnete dve krivične prijave, odnosno prijava za ubistvo u pokušaju, kojom je Krivičnim zakonikom Republike Srbije predviđena zatvorska kazna od pet do 15 godina, kao i za neovlašćeno nošenje oružja, za koju je kazna od dve do 12 godina zatvora - rečeno nam je iz VJT Kraljevo.

Prema poslednjim informacijama, Milena M. (35) iz Kragujevca, na koju je u ponedeljak pucao suprug Vladimir, konstatovana je moždana smrt.

- Milena je loše. Rekli su mi da ima moždanu smrt. Teško mi je zbog svega...Ne mogu više da pričam- rekao je njen otac Miroljub juče za Telegraf.

Njegovu ćerku na spavanju upucao je suprug Vladimir koji se nekoliko sati kasnije predao policiji.

Prema dosadašnjim detaljima iz istrage, Milena je spavala kada joj je suprug ispalio hitac u lice. Pucanj je čuo njegov otac koji je pozvao policiju i lekare.

Motiv se navodno krije u ljubomori jer je Milena radila u Nemačkoj, a on sumnjao u njenu vernost. Prema rečima komšija ništa nije ukazivalo da će doći do tragedije.

- Sve su isplanirali, bili su spremni da se presele. Pozdravili su se sa rodbinom, on je valjda dao i otkaz u firmi u kojoj je radio da bi išao sa njom. Koliko znam, trebalo je danas da odu, znači upucao je dan pred odlazak. Imaju dvoje male dece koja su bila u kući kada je on pucao u nju. Šta se tu desilo, niko ne zna, pričaju da misli da ga ona vara, jer tri godine već živi u Nemačkoj - pričaju komšije.

(Kurir.rs/Telegraf)