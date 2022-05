OVO JE MILENIN NAJVEĆI GREH! Rođaci upucane lekarke, otkrivaju moguću pozadinu zločina u Kragujevcu!

Jedan od rođaka Milene M. (35) kojoj je suprug Vladimir pucao u glavu otkriva mogući motiv zločina koji se dogodio u Kragujevcu. Rođak koji nije želeo da mu se objavljuje ime, objasnio je da je te kobne večeri Milena i Vladimir je trebalo da putuju u Nemačku, piše Informer.

- Bilo je planirano da svo četvoro idu u Nemačku. Otišli su kod Mileninih roditelja i pozdravili se. Sve su spakovali i kada je trebalo da krenu Vladimir je rekao da mu nije dobro - priča skoro u jednom dahu potreseni rođak i dodaje:

- Milena se borila da mu obezbedi vizu. Radila je u Nemačkoj jer je to bilo najbolje za njenu porodicu. Bolju je platu tamo imala, mogla je mnogo više da pomogne svojoj deci. S druge strane starije dete im je bolesno. Tamo se lečio, ona je jedno vreme sa njim ležala u bolnici. Sada je trebalo da ga vode na kontrolu - otkriva rođak. Prema njegovim rečima, on ne zna šta se desilo Vladimiru da ovako nešto uradi.

- Sve je bilo kako treba. Međutim, verujem da su na njega veliki uticaj imali njegovi roditelji koji, kako sam čuo nisu bili za to da Vladimir i deca idu u Nemačku. Mislim da mu je majka bila protiv toga. S druge strane, ne verujem da je Vladimir pošto je upucao Milenu pucao i u prozor kuće u kojoj su mu roditelji. Ne verujem da je to uradio bez razloga - objašnjava rođak.

Kako navodi sve više sumnja da je Vladimir u nekom trenutku pukao baš zbog tog pritiska.

- Nisam nikada čuo da je Vladimir bio nasilan prema Mileni ili ona to nije pričala svojim roditeljima. Imali su po svemu sudeći idealan brak. Milena mu je bila verna. On je odlazio u Nemačku pa se vraćao, dolazila je i Milena. Volela je da joj je porodica na okupu. Volela je Vladimira i zato se svim silama borila da mu obezbedi vizu iako je to išlo teško, bio je neki problem sa njim. I sada kada je napokon uspela da sve sredi desilo se ovo. Umesto da radi i da uživa u svom poslu zajedno sa porodicom ona se bori za život - kaže rođak.

On objašnjava da sada trenutno ništa nije bitno, samo da se Milena oporavi.

- Deca su kog njenih roditelja. Ne znam šta će biti sa detetom koje je trebalo da ide na kontrolu. Njih dvoje ne znaju šta se desilo - rekao je rođak ogorčen napisima u medijima da je Milena varala Vladimira.

Podsetimo, jeziv zločin dogodio se u noći između nedelje i ponedeljka tri sata posle ponoći. Milena je sa teškom prostrelnom ranom prevezena u bolnicu dok je Vladimir nekoliko sati kasnije uhapšen nedaleko od porodične kuće u kojoj je počinio zločin.

