KAKO JE LAŽNI AGENT NEKRETNINA PREVARIO FIRMU ZA 1.100.000 EVRA! Proceniteljka objasnila KORAK PO KORAK kako to ide u PRAKSI

Darko B. (39) iz jednog sela kod Požege uhapšen je juče zbog sumnje da je pre desetak dana, predstavljajući se kao agent za skupocene nekretnine, prodao tuđu vilu na Dedinju jednoj beogradskoj firmi za 1.100.000 evra. Pomoću falsifikovanih ovlašćenja je zatim podigao sve pare sa računa i negde ih sakrio.

Prevara je otkrivena kada su nadležni u katastru upisali firmu kao novog vlasnika kuće na Dedinju, a to rešenje je zatim poslato pravoj vlasnici na adresu na Vračaru, jer joj je tamo prijavljeno prebivalište iako živi u SAD.

Licencirani procenitelj nepokretnosti i član NUPS-a Jasmina Racić objasnila je za Kurir televiziju kako je ovakva mahinacija uopšte moguća u praksi.

- Moguća je u praksi ali malo i neverovatna. Možda je malo teško ostvarljiva, da taj koji je prevario dobije punomoćje. Kako je on zloupotrebio ličnu kartu prodavca. To mora da se razjasni zato što prodavac mora da ode sa svojom ličnom kartom da je da na uvid javnom beležniku i da overi punomoćje. Prvo je to jedna nejasnoća. Drugo, kaže da je kupac eminentna firma i da je zakonski zastupnik. Ovlašćeni predstavnik kad se kaže, misli se na advokata. On ima obavezu da svu dokumentaciju proveri. Vi ste kao prodavac dužni da sve papire predate kupcu. Sve je moralo da se složi jako dobro i neverovatno mi je da je sve to prošlo kod javnog beležnika. Moram da kažem da zakon o prometu nepokretnosti ima neke nedostatke koje treba promeniti - rekla je Racić za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Proverava se da li je imao pomagača. Policija nastavlja istragu o ovom slučaju i proverava da li je Darko imao saučesnika. Ukoliko se dokaže da mu je neko pomagao i taj saučesnik će biti obuhvaćen dopunom krivične prijave. Nakon saslušanja osumnjičenog biće ispitani oštećeni i svedoci, a zatim će se veštačiti potpisi na dokumentima, a biće pokrenuta i finansijska istraga.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:50 Majka i otac sa četvoro dece žive od socijalnog i dečjeg dodatka