DIJANA I NEBOJŠA RASPRAVLJAJU LJUBAVNE VEZE! Boža Spasić šokirao: Oni su kao dve SEOSKE MLADE! JEDNO JE OČIGLEDNO

Dijana Hrkalović, nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije koja je optužena za trgovinu uticajem, nakon puštanja iz pritvora, prvi put je javno progovorila i iznela šokantna saznanja i brojne opotužbe pre svega protiv njenog nekadašnjeg nadređenog, Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra policije Srbije i aktuelnog ministra odbrane.

foto: Printscreen/Youtube

Dijana Hrkalović tvrdi da je "Nebojša Stefanović ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice".

"Čitao je transkripte njegovih razgovora, mimo predsednikovog znanja, njemu iza leđa. Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije preduzeo kontraobaveštajnu zaštitu predsednika niti je obavestio BIA, da oni preduzmu mere. Tamo gde ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašćeno, tamo ima svega", rekla je Dijana Hrkalović za Objektiv.

Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Božidar Spasić komentarisao je u Jutarnjem programu Kurir televizije intervju Dijane Hrkalović:

- Ovo što je bivša sekretarka dala intervju o Nebojši Stefanoviću, nije ništa novo. Ona je najavljivala ovo i rekla je da neće robijati zbog nekog drugog. Zasad Stefanović nema nikakve kriminalne odgovornosti jer bi ga tužilaštvo "prepariralo". Kada bivši policajci iznose prljav veš iz svog rada, time se ruše temelji MUP-a. Mnogi sada imaju problema zbog reči Dijane Hrkalović. Naprosto, mnogi ljudi su verovali Stefanoviću i Hrkalovićevoj tada. Ima ovde nekoliko rupa, a to je da je Stefanović neovlašćeno čitao transkripte razgovora predsednika Vučića. To znači da mora to sve to što čuje da ima na papiru. Te njene izjave mogu samo da štete nekom daljem procesu i igledu naše policije. Postavlja se pitanje da li će tužilaštvo da reaguje na ove optužbe. Čini mi se da ovde ima dvostruko dejstvo izjave Dijane Hrkalović. U ovom trenutku očito je došlo da sada naša javnost mora da sluša raspravu između Dijane i Nebojše i da se očigledno raspravljaju ljubavne veze, propuste u poslu i sve se to znalo. O tome je pisala cela Srbija, očito je da su se ovde kao dve seoske mlade posvađali dva saradnika - rekao je Spasić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

