DO SMRTI TUKAO TRUDNU ŽENU JER NIJE ODMAH USTALA DA MU SKUVA KAFU?! Stravični detalji optužnice zbog ubistva u Crnoj Gori!

Više tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv Dalibora Nikolića (34) za svirepo ubistvo trudne supruge Zimrite Nerde koju je u noći između 15. i 16. januara tukao osam sati koristeći pored pesnica i bejzbol palicu!

Za Zimritu Nerdu koban je bio poslednji udarac koji je primila u kuhinji zbog banalnog razloga oko toga ko će skuvati kafu, piše Pobjeda.

"Nikolić je od 22 sata 15. janura do šest sati narednog dana tukao i na svirep način, sa umišljajem, lišio života trudnu suprugu Zimritu Nerdu tokom svađe u vezi prestanka njihove zajednice i za vreme dok se troje njihove maloletne dece (od 10, osam i četiri godine) nalazilo u porodičnoj kući", navodi se u optužnici.

Od više desetina udaraca pesnicama i improvizovanom bejzbol palicom koje je Nerda primila skoro da nije bilo mesta na njenom telu bez krvavih podliva.

Nakon prijema u bolnicu lekari su konstatovali pet teških telesnih povreda i 11 lakših među kojima su prelomi na obe ruke kao i prelom lisne kosti na desnoj nozi.

U optužnici se navodi da je Zimrita sve vreme trpela fizičke i duševne bolove jakog intenziteta i dužeg trajanja.

Posle osam sati batinanja Zimrita je ležala u krevetu i nije se odazvala na nekoliko poziva Nikolića da im skuva kafu. U nekom trenutku je ipak došla do kuhinje i ponudila da ipak ona skuva kafu što je razbesnilo Nikolića. Nakon što se nije sklonila, kako joj je rekao, Nikolić je suprugu udario pesnicom u deo lica ispod desnog oka. Zimrita je od ovog udarca izgubila svest usljed izliva krvi u mozak i pala na tlo.

Sedam dana kasnije, 22. janura, Zimrita je preminula u Kliničkom centru Crne Gore.

Monstrum se branio ćutanjem

Nikolić se u Višem tužilaštvu u Podgorici branio ćutanjem dok je pred osnovnim tužiocem u Baru delimično priznao delo, ali umanjujući broj udaraca i vreme trajanja celog događaja.

On je ispričao da je 12 godina bio u braku sa Zimritom Nerdom i da su sa troje dece živeli u barskom naselju Sokolana.

Povod za svađu su, prema rečima Nikolića, bile "sitnice i gluposti, oko problema koje su imali u braku u ranijem periodu, kada je ona odlazila od njega, kao i oko problema koje je imao sa njenom braćom".

Optuženi je ispričao i da je supruzi rekao da im brak ne ide dalje tako što će on nju da tuče a ona da stalno beži i da mu konačno kaže da ne želi sa njim da živi i da se rastanu.

Pošto je Zimrita Nerda saopštila da ne želi više da živi sa njim, Nikolić je tvrdio u tužilaštvu da je prihvatio njenu odluku, ali samo ako "sačeka da joj prođu modrice koje je imala od ranije, a koje joj je zadao prilikom nekih ranijih fizičkih napada".

Optuženi je tvrdio da je supruga onda promenila mišljenje i kazala mu da se šalila i da će nastaviti život sa njim što je njega razbesnilo pa je počeo da je vređa i viče na nju i na kraju udari jednom ili dva puta pesnicom u lice.

Posle nekoliko udaraca palicom, Nikolić navodi da ga je supruga zamolila da je ne tuče i da razgovaraju što su i učinili.

Razgovor i svađa, su prema njegovim tvrdnjama, trajali do kasno u noć. On je priznao da je prilikom svađe oko toga ko će da skuva kafu udario pesnicom u glavu dodajući da je pala glavom na pločice ciljajući na okolnost da je to razlog njene smrti.

Pošto je vidio da je bez svesti, odnio je do kupatila gde je posle polivanja vodom na momente dolazila k sebi i blago se tresla.

Komšiji rekao da laže da je žena pala dok je on bio na poslu

Posle nekog vremena, Nikolić je Zimritu smestio u automobil i pozvao komšiju da Zimritu odvedu do bolnice. Ispred bolnice, komšiji je kazao da doktorima saopšti da je Zimrita pala i da je on na poslu.

Nikolić je ušao u prvi taksi i odvezao se do Podgorice odakle se drugim taksijem uputio prema Srbiji ali sa graničnog prelaza vraćen je u barsku stanicu policije.

Međutim, njegova odbrana je opovrgnuta, iskazom komšije koji je pred tužiocima ispričao da je tokom cele noći čuo svađu i tuču a što je potvrđeno brojem povreda u obdukcionom nalazu.

Nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke utvrđeno je da izliv krvi u mozak nije posledica pada na pločice već udarac pesnice u predio lica ispod desnog oka.

Nikolić je pred osnovnim tužiocem u Baru kazao i da je znao da mu je supruga u drugom mesecu trudnoće jer mu je tu vest saopštila dva dana pre ovog događaja.

