OVO JE NEŠTO NAJGORE ŠTO MOŽE DA SE DESI POLICIJI! Bivši operativac žestoko opleo u PROGRAMU UŽIVO po Papiću i Stefanoviću: CIRKUS

Spasić je ovo okarakterisao kao nešto najgore što može policiji da se desi, jer i Papić i Stefanović iznose prljav veš koji narušava ugled policije.

- Ovo je iznošenje prljavog veša iz policije, to je nešto najgore što može da se desi policiji. Dolazi do urušavanja ugleda. Ja kao bivši operativac moram da kažem da ne verujem ni jednom, ni drugom. Dve najjače funkcije su se juče suočile, a jedna strana laže. Kada govorimo o svim aferama, neka država deluje i neka organi deluju. Ja ovo sve nazivam cirkusom, ne možete verovati da između dva policajca ne postoji saglasnost. Zbunila me je ovde jedna činjenica, a to je da Stefanović ne negira da je razgovarao sa Papićem, sa kojim je inače bio kućni prijatelj. To je inače jako opasno u policijskoj hijerarhiji. Mislim da se zahvaljujući sadašnjem ministru Vulinu ovakve stvari više neće događati - izjavio je Spasić u svom videu uključenju u Jutarnji program Kurir televizije.

Kurir.rs/M.L.

