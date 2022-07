"UBIO SAM KOMŠILUK" Jedini snimak srpskog masovnog ubice Nikole nakon zločina! NIJE MI ŽAO SAMO ZA NJU (VIDEO)

Ovo masovno ubistvo šokiralo je čitavu javnost u Srbiji. Dogodilo se 27. jula 2007. godine u selu Jabukovac kod Negotina, kada je tada tridesetdevetogodišnji Nikola Radosavljević u crno zavio šest kuća u rodnom selu. On je lovačkom puškom ubio devetoro svojih komšija, među njima i jednog petnaestogodišnjeg dečaka.

Nezapamćenom zločinu je prethodila porodična svađa koja se dogodila 26. jula kada je Radosavljević pretukao svoju suprugu, optuživši njenu majku da je na njega bacila vlašku magiju. Sutradan je pokušao samoubistvo i to tako da je želeo da skoči u bunar. Međutim, spasio ga je komšija, a Radosavljević je onda uzeo lovačku pušku iz kuće i redom ubio svoje komšije. Policija ga je uhapsila oko 1:30 ujutru na seoskom groblju, gde ga je i sprečila da izvrši samoubistvo. On je i dan-danas u specijalnoj bolnici u zatvoru na lečenju.

Radosavljević, koga su meštani zvali Crni Kole, imao je psihičke probleme i verovao je da je meta vlaške magije.

1 / 2 Foto: Privatna arhiva

Nakon što ga je komšija spasio pri pokušaju samoubistva, izbezumljen je krenuo u ubilački pohod ka komšijskim kućama. Dohvatio je lovačku pušku, za koju je imao dozvolu i počeo je svoj krvavi pir. Najpre je ubio Veljka Đorđevića (58); pa njegovog sina Dragana (22) i taštu Marinu Kutkurenović (75). Zatim je usmrtio još šest osoba, supružnike Draginju (55) i Branislava Borongića 857), Persu Banković (37), Branislava Badajevića (30), Srđana Bađikića (15) i Aniku Čokić (62). Teško je ranio Sinišu Bađikića (36) i Vanucu Badarević (70).

Branislav i Draginja Borongić bile su njegove prve žrtve. Branislava je ubio jednim hicem i to dok je stajao pored supruge. Draginja je od straha krenula da beži, ali Nikola je uspeo da je pogodi metkom u leđa. Samo se srušila mrtva pred vratima. Sledeći su mu se na meti našli Veljko Đorđević, njegov sin Dragan i tašta Marina Kutkurenović. Nakon toga ustremio se na kuću Bađikića, gde je ubio 15-godišnjeg Srđana. Siniša Bađikić bacio se na sina, u pokušaju da ga telom zaštiti, ali je Nikola pucao i u njega i teško ga ranio. Onda je ubio Branislava Badejevića i to naočigled njegove majke Bike, pa se uputio ka kući svoje tašte Anike Čogić. Usput je naleteo na staricu Vanucu Badarević koja je uspela da izbegne hitac sakrivši se iza svoje kuće, ali nažalost, to nije uspela komšinica Jelica Banković. Ona je izrešetana na ulici, gde je na mestu pala mrtva. Persu Banković je ubio dok je kačila veš na terasi svoje kuće. Radosavljević je na kraju upao u taštinu kuću i ubio je, urlajući da mu je "stara veštica za sve kriva".

Tako je selo u Srbiji zauvek ostalo upisano krvavim slovima u istoriju srpske crne hronike.

Čovek koji je Radosavljevića spasio da ne oduzme sebi život jedini je koji je u selu naslutio da nešto može da se dogodi:

- I kaže, molim te komšija, idi kući. Ostavi me samog ili te ubijam. Idi molim te kući. Ja sam odmah pobegao ovamo gore da ljudima javim da idu u policiju, da vidimo šta će tu da bude. I kad sam javio, čula se puška - rekao je tada komšija za "Dnevnik".

Kako je svojevremeno izjavio tadašnji zamenik okružnog javnog tužioca u Negotinu Radoslav Nedeljković "Nikola Radosavljević je u trenutku izvršenja zločina bio neuračunljiv jer pati od paranoidne psihoze". Po tom nalazu, Radosavljević u trenutku izvršenja zločina nije bio sposoban da shvati značaj onoga što je učinio, kao ni da upravlja svojim postupcima u vreme izvršenja tog krivičnog dela. Neuropsihijatri su utvrdili da jedan od najvećih masovnih ubica u istoriji Srbije pati od akutne paranoidne psihoze sa osećajem ugroženosti i stalnim umišljajem kako neko hoće da mu naudi.

Na početku, Crni Kole se nalazio u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, budući da mu je sud izrekao meru obaveznog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa. Prošle godine prebačen je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" nedaleko od Niša.

Sada je na društvenim mrežama isplivao snimak Radosavljevića dok je bio u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Vidno pod sedativima, i to vrlo jakim, dok leži u bolničkom krevetu izgovara reči koje lede krv u žilama.

- Žao mi je, žao mi je... Dođe mi da plačem za ljudima koje sam ubio ni krive ni dužne (počinje da plače). Ubio sam komšiju sa kojim sam lepo živeo...

On je rekao da je preko 7.000 evra dao kako bi mu se skinula crna magija, pa onda objasnio

- Ali ima tamo kod nas u selu žena... Skupljaju crne mačke i kerove i vade im oči. I sa tim radi, ali kako radi, ja ne znam. To je bila crna magija.

Novinar: Da li je sada prošlo? Nema više magije?

Nikola: Nema više, pošto sam ubio... (nerazumljivo). Možda ćerka više neće moći da napravi.

Novinar: I nije ti žao što si ubio?

Nikola: Za nju mi nije žao.

Kako su prenosili mediji, niko od članova porodice ga ne posećuje. Ponekad ga je otac Petar zvao telefonom, ali je preminuo pre tri godine.

Kurir.rs/Srbijadanas