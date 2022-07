ČULA SAM UDARAC, A ONDA I ŽENU KAKO KUKA I JAUČE: Komšije opisale stravične scene na Konjarniku

Desetogodišnji dečak poginuo je sinoć u Ustaničkoj ulici na Konjarniku kada je pao sa 9. sprata zgrade u kojoj je živeo sa roditeljima. Nesrećni mališan pao je na krov tržnog centra, a kako tvrde komšije, preminuo je nekoliko minuta nakon dolaska hitne pomoći.

- Dečak je bio sin jedinac porodice koja se pre sedam godina doselila u zgradu. Oni su dobri ljudi, ali su povučeni - priča komšija:

mesto nesreće foto: Jovan Mladenović

- Sinoć sam čuo da je nešto jako puklo i video sam dete kako leži na krovu. Odmah sam pretrnuo - prepričava užasne scene komšija.

Stanari sa nižeg sprata videli su mališana kako leži i krklja.

- Bio je sav krvav, taj prizor neću zaboraviti do kraja života.

Druga komšinica objašnajva da ju je probudio stravičan udarac.

- Legla sam malo ranije da spavam, kada sam začula udarac nalik pucnju. Probudilo me je to, a nekoliko minuta kasnije čula sam kuknjavu i jaukanje, žena je vrištala u hodniku. Pretpostavljam da je to dečakova majka - kaže komšinica.

