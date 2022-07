DETALJI TRAGEDIJE U NIŠU: Komšije otkrile zašto se otac dvoje dece razneo bombom! OVO JE BIO PRELOMNI TRENUTAK

B. J. (53) iz niškog naselja 9. maj stradao je juče ujutru nakon što se razneo bombom u porodičnoj kući. Komšije kažu da je nesrećni čovek bio u depresiji zbog gubitka posla.

- Primetio sam da je bio u depresiji, već nešto više od dva meseca otkad je ostao bez posla. Bio je vidno potišten. Žalio se kako je ostao bez posla i kako za sve treba dosta novca. Žao mi je što se ovo desilo jer su mu deca zaista divna, kao i supruga koja je zaposlena u jednoj fabrici - priča jedan komšija.

Tragedija se desila u 7.25 časova kada je meštane ovog mirnog prigradskog naselja iz sna trgnula jaka eksplozija.

- Puklo je strašno jako. Baš smo se i supruga i ja uplašili. Iskočili smo iz kreveta i nismo znali šta se dešavalo sve dok nije došla policija. Posle smo saznali da je komšija nastradao - kaže jedan od komšija.

Priča se u niškom naselju da je B. J. 1999. godine proveo neko vreme u ratu na Kosovu, te da se sumnja da je odatle i doneo ručnu bombu kojom je sebi oduzeo život.

- Nije želeo da povredi nikog od članova svoje porodice i komšija, zato se popeo na jednu terasu na potkrovlju, seo i tu aktivirao kašikaru. Strašno je to što se desilo, nismo imali takav slučaj u kraju. Deca su mu divna, ima sina koji će još malo završiti osnovnu školu i ćerku koja je na pola srednje škole - pričaju komšije.

Meštani naselja 9. maj smatraju da je gubitak posla bio prelomni trenutak kada se njihov komšija B. J. promenio.

- Imao je kombi kojim je svake noći u 3.30 kretao na posao i razvozio prehrambene namirnice po trgovinskim objektima. Šta se desilo da on ostane bez posla ne znam, ali je to očigledno uticalo na njega. Jedan komšija mu je pre mesec dana ponudio da mu plati da mu ofarba prozore i drvenariju na kući kako bi ga malo motivisao da pregrmi težak period. Ali, mislim da se B. J. nije toga prihvatio. Komšija koji je lokalni sveštenik u jednom susednom selu videvši da je promenio ponašanje i da je dosta potišten ponudio je B. J. da dođe kod njega u crkvu da mu čita molitve ne bi li ga nekako motivisao da nađe put iz teške situacije, ali se ni tamo nije pojavio - pričaju komšije iz naselja.

foto: Zorana Jevtić

No, neke komšije smatraju i da gubitak posla nije bio presudan, ali ne negiraju da se nešto očigledno desilo u njegovoj glavi.

- Znam ga kao dobrog komšiju. Uvek se javi kada prođe, popričamo, fina je to porodica. Nisam ni naslućivao da nešto ovako može da se desi. On jeste nedavno ostao bez posla, ali mislim da se zbog toga nije ubio. Pa ko bi se ubio zbog posla? Kvrcne nešto čoveku u glavi, ko zna zbog čega se to desi i sve ode u pogrešnu stranu - priča jedan od suseda.

(Kurir.rs/ Blic)