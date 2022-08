SRBIN PUCAO NA AUSTRIJSKU POLICIJU: Pokušao da se sakrije u kontejneru, a specijalcima ispričao NEVEROVATNU PRIČU

Državljanin Srbije (32) uhapšen je u sredu uveče u Beču zbog sumnje da je iz pištolja pucao na dvojicu policajaca, koji su pukom srećom ostali nepovređeni. U akciji hvatanja pijanog Srbina koji je šenlučio po austrijskoj prestonici, učestvovale su specijalne jedinice.

Incident je počeo, kako prenosi portal TT.com, kada je mladić udarao kaišem u parkirana vozila, zbog čega su ga komšije prijavile policiji.

foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

- Policajci su došli po pozivu, a on je počeo da puca na ekipu. Bežeći, stigao je do garaže penzionerskog doma, ali su u to vreme stigle jake policijske snage i okružile ga - izjavio je portparol bečke policije.

- Pripadnici jedincie WEGA zatekli su ga kako leži potrbuške između kontejnera za smeće, a pištolj je bio sakriven ispod njega. Oružje je oduzeto, a Srbin je uhapšen. Pozadina napada je za sada nejasna. On nije mogao biti saslušan jer je bio vidno pijan, a policajcima je tokom hapšenja počeo da se žali da ga je devojka prevarila - prenosi portal.

Utvrđeno je, kako navode, da je pištolj imao u nelegalnom posedu.

- Policiji se javio i taksista kome je klijent ispalio hitac tokom vožnje, pa se proverava da li je i ovo krivica Srbina.

Kurir.rs