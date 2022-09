UBADAO SLEDBENIKE PRVE HRISTOVE CRKVE U CENTRU BEOGRADA: Otkriven motiv napada u Admirala Geprata, pogledajte HAPŠENJE (VIDEO)

Kako Kurir saznaje, policija je u Beogradu uhapsila I.N. zbog napada nožem i nanošenja teških povreda dvojici muškaraca.

On je danas uleteo u zgradu u Ulici admirala Geprata broj 14, potom i u prostorije "Prve Hristove crkve".

Kako saznajemo, I.N. je nožem napao i povredio dvojicu muškaraca, državljane Gvineje A.P.D. (64), koga je ubo u ruku i stomak, i državljanina Srbije G.Z. (40), koga je ranio u potkolenicu. Obojica su sledbenici te crkve.

Njih dvojica su prevezeni u Urgentni centar, kao i starešina crkve S.M. (40) koji je uganuo nogu bežeći od pomahnitalog napadača.

Napadač je uhapšen samo dva minuta posle napada.

Navodni motiv napada je to što I.N. juče izbačen iz crkve. Kako saznajemo, I.N. je u četvrtak pretio starešini.

