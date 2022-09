DRAGAN SE NIJE JAVLJAO ROĐACIMA, KOMŠIJA OTIŠAO DA GA TRAŽI I ZATEKAO HOROR: 15 pasa pojelo svog vlasnika kod Mionice

Dragan J. (72) iz sela Šušeonka kod Mionice pronađen je mrtav u svom dvorištu, a telo nesrećnog čoveka, koga niko nije video 15 dana, izgrizli su psi koje je on skupljao!

Kako pričaju meštani, veruje se da je on umro prirodnom smrću, ali da su leš pojeli njegovi ljubimci kojih je imao čak petnaest.

- Nije se pojavljivao duže vreme, niko ga nije video. Jedan od komšija bio je u Valjevu, kada je sreo Draganovog rođaka koji ga je upitao "Šta mi je sa rođakom? Ne pamtim kada sam ga video, nije dolazio u Valjevo dugo", na šta mu je ovaj odgovorio da ga nije dugo čuo - priča komšinica i dodaje:

- Kada se komšija vratio iz Valjeva, prošao je pored njegove kuće i svirnuo mu, ali niko nije izlazio. Otišao je do dvorišta, kada je začuo lavež pasa. Na terasi je zatekao užas, telo je bilo uništeno totalno, kažu da je čovek jaukao od šoka toliko da je celo selo to čulo.

Dragan je, kažu komšije, bio posvećen psima jer je živeo sam.

- Išao je svaki dan do Valjeva, kupao po deset hlebova da bi svakog psa mogao da nahrani. Koze koje su uzgrajali on i žena su pomrle pošto on nije vodio računa o njima, puštao ih je bez pažnje pa su upadale kod komšija i pravile haos - opisuju meštani i nastavljaju:

- Svi su mu pričali da ih proda, da se spasu jadne životinje ali nikoga nije slušao. Kada bi išao u Valjevo, ljudi koji ga povezu žalili su se na nesnosan smrad i jedva su izdržavali taj put koji nije dugačak.

Nesrećni čovek sahranjen je juče u svom selu.

- Slabo je komunicirao sa komšijama. Povukao se u sebe skroz kada mu je žena preminula. Ona je bila prava domaćica, kuća im je cvetala dok je bila živa, radili su i kućili se. Imali su koze i prozivodili su mlečne prerađevine, ali od kad nje nema sve je propalo i on se totalno zapustio - objašnjavaju komšije i dodaju:

- Kada god je našao psa na ulici on ga je udomio, kada krene negde čitav čopor je išao za njim. Slabo ko je provodio vreme sa njim, svima se javljao, ali nije bio druželjubiv. Mnogo nam je svima bilo žao kad smo videli dokle je stigao.

Doživeo nesreću Pretukao ga mladić i bacio pod voz Dragan J., kažu meštani, pre nekoliko godina je pretučen, a potom ga je i udario voz. - Kada je izlazio iz voza, sporečkao se sa jednim dečkom koji ga je pretukao i on je tada pao pod voz. Od tada mu je noga bila neupotrebljiva. Taj mladić je odležao osam godina u zatvoru, a kada se vratio odmah je poginuo u saobraćajki. To je bilo na Badnje veče ove godine - objašnjavaju meštani.

Kurir.rs