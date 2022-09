NASILNIK UMRO U ZATVORU, NIŠLIJKA ODAHNULA: Dok ga nisam videla u sanduku, bila sam u strahu! Rodila mu sedmoro dece, dvoje umrlo

NIŠ - Daniel R. (36) iz Prćilovice koji je uhapšen u aprilu nakon što je nožem pokušao da ubije nevenčanu suprugu Ružicu A. (37) iz Malošišta sa kojom ima petoro dece, umro je u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu prirodnom smrću.

Protiv Daniela je nakon hapšenja prvo bila pokrenuta istraga u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu zbog nanošenja teških telesnih povreda ali je predmet prebačen u niško Više javno tužilaštvo kada je krivično delo prekvalifikovano u pokušaj teškog ubistva, za koji se može izreći i najteža kazna. No, završetak istrage nije dočekao, objavio je Blic.

- Osumnjičeni je preminuo prirodnom smrću 29.juna 2022. godine u Kazneno - popravnom zavodu Niš. Naredba o obustavi istrage koja se vodila protiv D.R. zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju doneta je 2.avgusta jer postoje okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje a to je smrt okrivljenog, potvrđeno je u VJT u Nišu.

Ružica A, koja je šest godina živela u strahu od Daniela jer ju tukao i pretio joj da će je ubiti - rečima “bićeš moja ili Božija” - nije poverovala u vest o njegovoj smrti, sve dok, kako kaže, nije videla njegovu fotografiju u mrtvačkom sanduku.

- Ja sam dobila izveštaj od sudije da je umro u zatvoru ali nisam odmah poverovala. Bila sam u strahu sve dok od rođaka nisam dobila fotografiju njegovog tela u sanduku. Sada mi je mnogo lakše, više se ne bojim za život jer je pretio da će da me ubije čim bude izašao iz zatvora. Sada nemam od čega da se bojim, miran život živim. Trenutno sam u berbi šljiva, uveče se vraćam kući gde živim sa četvorgogodišnjom ćerkicom, kaže Ružica.

Ona je sa Daliborom imala sedmoro dece od kojih je dvoje umrlo a troje je smešteno u hraniteljske porodice dok se najstarija ćerka udala. Ružica očekuje da joj sada budu vraćena sva deca koja su na hraniteljstvu u drugim porodicama.

- Sa mnom je trenutno samo najmlađa ćerka ali očekujem da mi se vrati i ostalo troje dece koje su u hraniteljskim porodicama. Jedna ćerka ima 12 godina, sin ima devet godina a drugi polazi u predškolsko i ima šest godina. Više nema potrebe da budu izmeštena jer više ne dobijam pretnje. Da je Daniel živ, deca se siguno još ne bi vratila jer nije bilo dana da nije bilo uznemiravanja. Zvali su me već iz Centra za socijalni rad. Jedva čekam da mi se vrate deca. Najstarija ćerka koja se udala treba sada da se porodi tako da ću postati i baka, poverava se Ružica.

Daniel R. je 5.aprila ove godine nasnuo na Ružicu nožem i izbo je ispred kuće u kojoj stanuje u Malošištu. Pre toga je udario u glavu nekoliko puta nakon čega je ona pozvala policiju. No, kada je video da se patrol približava, Daniiel je potegao nož i zabo ga tri puta Ružici u leđa a nakon hapšenja joj je pred policajcima zapretio da će joj “otkinuti glavu čim izađe iz zatvora”.

“Bićeš moja il Božija”

Presudom Osnovnog suda u Nišu od 27.januara 2022.godine u koju je Blic imao uvid, Daniel je bio osuđen na šest meseci zatvora zbog nasilja u porodici. On je bio oglašen krivim da je 25.avgusta 2020.godine na ulici prišao Ružici I povukao je za ruku kako bi razgovarali. Kada mu je ona rekla da ne želi više da bude sa njim, uputio joj je pretnju: “Bićeš moja ili Božija”, nakon čega je Ružica je pozvala policiju.

Kako se navodi u presudi 28. oktobra 2020.godine Daniel je u autobusu pretio Ružici “da će da je bije” i rekao joj: “Tako je jedan čovek ubio ženu i ležao 40 godina, tako ću i ja tebe da rešim i neće mi biti žao”, što je ona takođe prijavila policiji. Daniel je 20.maja došao kod Ružice tri puta je udario u glavu, povukao za kosu a zatim se popeo na sprat kuće gde je oborio komodu i TV u dnevnoj sobi. Zapretio je da će da zapali kuću, ali ga je Ružicin otac izbacio i oterao. Na suđenju u Osnovnom sudu Daniel je priznao sve za šta je bio optužen.

Da se radilo o nepopravljivom nasilniku svedoči i podatak da je Daniel Ružicu izbo 5. aprila 2022.godine, samo nekoliko dana posle izlaska iz zatvora gde je bio zbog kršenja mere zabrane prilaska i nasilja u porodici.

- Poslednja tri dana je oštrio kuhinjski nož koji koristimo za pripremu hrane... Nisam znala zbog čega. Ja ga pitam za šta će ti, a on kaže: "treba mi". Te večeri sam mu postavila sam mu hleb, da jede kao čovek, ali on nije hteo da jede. Ustao je iznenada i udario me u vilicu. Prećutala sam, izašla i pozvala policiju. Međutim, i on je izašao. Sedela sam ispred kuće, a on do mene. Molio me da budem sa njim. Ja sam rekla: "Neću, idi, pusti me, idi iz moje kuće". Nije hteo.

Kada je video da dolazi policija, on je iz jakne izvadio nož, koji je izneo krišom. Mislila sam da će samo da me bije, nisam se nadala da će da me izbode. Međutim kako je krenuo nožem, ja sam okrenula leđa i izbo me tri puta. Samo sam rekla ocu i tetki: "Izbušio me, daj mi krpu". Uplašila sam se jer sam počela sam da krvarim. Uzela sam peškire neke i stavila na ranu – navela je ranije Ružica u ispovesti.

Kurir.rs/Blic