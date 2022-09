BILI SU IZUZETNI PROFESIONALCI I DOBRI DRUGARI! Kolege se opraštaju od nastradalih muzičara: Čudna je ta naša trubačka duša

Jedna od najpoznatijih muzičkih porodica u Srbiji, Marković iz Vladičinig Hana oprostila se od dvojice tragično poginulih trubača iz ovog mesta koji su stradali u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinačkih rudnika 19. septembra.

Tada su poginuli Stanislav R. i Dalibor M. kada je njihov "punto" bočno udario u kamion grčkih registarskih oznaka.

U Vladičinom Hanu je danas proglašen Dan žalosti, a za danas je zakazana i sahrana ove dvojice momaka. Dalibor se vraćao te noći iz Novoga Sada i pristao je da se "puntom" zajedno sa Stanislavom i još troje osoba vrati nu Han kolima, da ne putuje sam. čak je vratio autobusku kartu da bi u društvu otišao kući.

Boban Marković, jedan od najpoznatijih trubača u Srbiji kaže da nije samo Vladiničin Han već i cela Srbija zavijena u crno.

- Znate, ne postoji trubač koji ima lošu dušu. To ne postoji. Da bi svilrali trubu morate to da radite celim telom, a zvuci trube su takvi da ne mogu da izgrade lošeg čoveka. Ne znam, mnogo sam potresen, to su bila moja deca. Ja ih znam kada su bili deca. Uvek kada se vidimo oni me pozdrave. Ja sam im bio neka vrsta uzora što se tiče trubačke karijere i mnogo mi je muka. To su stvarno moja deca. To su jako mladi monci i ja ih viđam takoreći svaki dan. Svaki trubač ima jako težak put da bi došao do nekakve karijere. Ja sam se mučio dok sam stigao do nekog nivoa. Verujte, svi su se muzičari ovde u hanu potresli. Čovek ostane bez reči posle ovakve tragedije - kaže Boban Marković, legenda trube na jugu i celoj Srbiji.

Bobanov sin Marko, koji ima i filmsku karijeru kaže da se sa Daliborom (34) poznaje ceo život. Igrali su se kao mali na tom poljančetu, odakle se i celo naselje zove Poljana.

- Mi smo u školu išli zajedno, ceo vek smo zajedno. Znate ono, igramo klikere, pa malo fudbal pa uzmemo trubu da malo provežbamo. Truba je za obojicu bila neka vrsta igre. Ne mogu da opišem u kakvom sam stanju bio dan posle njihove pogibije. Trebalo je da sviram na jednoj manifestaciji, a sve su mi njih dvojica u glavi. U meni tuga, a moram da sviram trubu na nekom veselju. Ma hajde, kakvo je to strašno osećanje. Jedva sam izneo taj događaj. Jeste da glumci moraju da glume, muzičari da sviraju, jednostavno to je zakazan termin, ali samo moja duša zna kako mi je taj dan protekao - priča Marko Marković.

Zastave su oborene na pola koplja u Vladičinom Hanu gde se mnogi pripremaju da odaju poslednju počast momcima čije je srce bilo vezano za ovo mesto na jugu Srbije.

Legendarni trubački Orkestar Feata Sejdića iz Bojnika, na čelu sa njegovim unukom Nebojšom takođe se oprostio od dvojice tragično preminulih kolega Stanislava R. i Dalibora M.

Nebojša Sejdić kaže da su obojica momaka bili izuzetni profesionalci, ali i drugari.

- Čudna je ta naša trubačka duša, jurimo na te tezge i jedva čekamo da se vratimo kući. Njih dvojica i ja i moj orkestar smo se relativno često sretali na nekim manifestacijama kao što je "Guča", neke svadbe, pa sećam se ispred opštine smo jednom svirali. Ma sjajni momci su bili. Nismo svirali u istom orkestru, čak smo nekada na takmičenjima bili i konkurencija, ali uvek sve korektno. Bez mrlje u tom druženju. Jedan od njih dvojice je bio tenor i to je bila u nekoliko navrata odlična saradnja - priča za Kurir Nebojša Sejdić.

Bojan Krstić, šef trubačkog orkestra iz Vladičinig Hana ispričao nam je da velika tuga vlada u Poljani, naselju gde su živela dvojica braće i u Vladičinom Hanu.

- To je velika tragedija ne samo za te dve porodice nego za celu muzičku oblast u Srbiji. Strašna nesreća ljudi koji žive u istoj ulici. Oni ne sviraju u istom orkestru. Jedan svira u Novom Sadu, a drugi u Beogradu. Dalibor svira sa nekim bendom iz Novog Sada i kako su mi ispričali, on je kupio autobusku kartu za Vladičin Han. Onda se čuo sa Stanislavom koji mu je rekao da iz Beograda ide za Han kolima i da u automobilu ima mesta i za njega. Dalibor da ne bi putovao sam, on vrati autobusku kartu i sednu zajedno u "Punto". ne mogu ni ja da se oporavim od te tragedije, stigao sam noćas iz Hrvatske i odmah sam čuo najlošiju vest - priča

Policija je obavila uviđaj, ali po nekim mišljenjima, "Punto" sa muzičarima je čeono udario u kamion. U tom delu puta se vozi u jednoj traci u oba pravca, a na sredini se nalaze markeri sa svetlima. Kamion stranih registracija je išao iz pravca Niša i nakon čeonog sudara, kako navode neki izvori, poginuli su Stanislav koji je verovatno vozio i Dalibor koji je sedeo iza njega. Oni su prilikom udara bili najizloženiji prema kamionu.

Svi primljeni pacijenti u UKC iz "punta" su svesni,komunikativni i stabilnih vitalnih parametara.

