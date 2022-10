VELJA NEVOLJA VOZIO BMW SPECIJALNO NAPRAVLJEN ZA NJEGA: Zver od 7 tona može da izdrži udar zolje i HEMIJSKI NAPAD (FOTO)

Veljko Belivuk, kome se sa drugim članovima njegove kriminalne organizacije sudi za najmanje sedam ubistava, vozio je blindirani BMW, koji može da izdrži čak i udar zolje!

Radi se o modelu koji košta otprilike 300.000 evra, a koji ima šesti stepen zaštite i praktično je neuništiv.

O kakvom se autu radi govori i to da tako zaštićeno vozilo nema čak ni predsednik Aleksandar Vučić. Navodno je specijalno za Belivuka urađen u Turskoj i to preko tamošnjeg klana koji je vođu škaljaraca Jovana Vukotića, ubijenog 8. septembra, izdao kavčanima, saznaje Srpski telegraf.

Ploča ispod motora

Veljko Belivuk, kako sumnjaju istražitelji, u tom BMW obavljao je najpoverljivije razgovore oči u oči s najbližim saradnicima, ugovarao likvidacije i transporte droge.

- Turski stručnjaci su napravili takav stepen zaštite da se signal mobilne telefonije prekida čim se vrata zatvore. Na taj način je mogao bez bojazni od prisluškivanja da razrađuje krvave planove. BMW je težak čak sedam tona pa je policija morala da pozove specijalnu dizalicu da bi ga prebacila na parking Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom - kaže izvor iz istrage.

foto: BMW

Na prvi pogled automobil se ne razlikuje od standardnog modela, ali je to samo varka za potencijalne napadače. Ceo je obložen čeličnim oklopom, debljine 10 centimetara, uz preklapanja na svakoj ploči i ivicama da bi se do maksimuma povećala zaštita. Na zvaničnom sajtu poznatog nemačkog proizvođača automobila navodi se da je standardni tip ovakve blinde zaštićen i od eksplozije TNT do 15 kilograma na udaljenosti od četiri metra.

- Masivna aluminijumska ploča ispod vozila štiti motor i šasiju od eksplozivnih naprava kao što su ručne bombe. Vozač i putnici u autu su potpuno bezbedni čak i prilikom najopasnijih napada jer oklop ne može da probije ni protivtenkovska granata. Takođe, standardni prozori su zamenjeni staklom koje je ojačano polikarbonatom debljine 33 milimetra - precizno pojašnjava izvor iz istrage.

Vožnja na felnama

Belivukov BMW poseduje čitav niz zaštitnih sistema. Tako specijalno staklo pruža zaštitu i posle eksplozije, a auto ima opciju hermetičkog zatvaranja kabine sa sistemom za filtriranje vazduha u slučaju hemijskog napada.

U slučaju da napadači uspeju da probuše gume na blindi, Belivuk i njegovi saputnici ipak bi mogli da pobegnu. Naime, auto ima i posebne felne s čeličnim umecima na kojima i dalje može da se vozi još 80 kilometara brzinom od 90 kilometara na sat.

Oklop iza zadnjih sedišta Električnim putem se podiže samo prozor vozača. Ima četiri sedišta i brojne bezbednosne mehanizme. Na primer,pregrada kod gepeka je oklopljena je pruža i dodatni sloj zaštite za putnike na zadnjim sedištima.

- Čak i noćna vožnja u slučaju napada nije problem jer su farovi takođe zaštićeni od metaka - zaključuje izvor iz istrage.

Različiti nivoi zaštite B4 Takozvani soft oklop štiti od pištoljske i revolverske municije (magnum, tetejac, škorpion, uzi...) B5 Štiti od pancirnog termo-zrna iz kalašnjikova i od metka iz snajpera B6 Otporan na ručne granate bačene direktno na krov ili ispod vozila i na udar zolje

Marko Nicović, bivši direktor beogradske policije, kaže da ljudi iz kriminogene zone ne voze dobro zaštićena kola samo zbog spasavanja golog života već i zbog prestiža.

- Da se pokaže da je neki gazda koji ima više opreme od svog konkurenta. Jedan drugog impresioniraju ko ima bolju zaštitu na svakom nivou - ističe Nicović.

Stepen zaštite - oklop debljine 10 cm - specijalno staklo od 33 m - felne na kojima može da se vozi 80 kilometara brzinom od 90 km/h - farovi otporni na metke - oklopljena pregrada kod gepeka

Da je Belivuk prvenstveno mislio na sebe, dokazuje i to što je njegov prvi saradnik morao da se zadovolji "običnim" blindiranim BMW. Naime, auto u kome se vozio Marko Miljković Mesar je otporan na metke, ali ne i na eksplozivne naprave.

Kako je ubijen Sale Mutavi

Veljin prethodnik na Partizanovoj tribini i čelu kriminalne organizacije Aleksandar Stanković takođe se vozio u blindiranom autu, ali mu ni to nije pomoglo. U Bačvanskoj ulici, 13. oktobra 2016, kada je usporio na semaforu, ispred njegovog "audija" iskočila su dvojica napadača i izrešetala ga sa 54 metka.

Mada je očekivao napad i na sebi imao pancir, a na autu blindirano staklo ubice su ukrug od samo 35 centimetara sasule sve metke i tako probile prozor.

(Kurir.rs/Republika)