KRENULI NA IZLET NA VRDNIČKU KULU I POGINULI! Roditelji Dejane i Borisa neutešni: Takva ljubav se NE PAMTI, bili su NERAZDVOJNI

Boris Majorski (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Golubinaca poginuli su u utorak po podne na putu Novi Sad - Inđija kod Beške, kada su motorom krenuli na izlet.

Podsetimo, njih dvoje su se nalazili na motoru kada ih je "mercedesom" pokosio Slobodan B. (83) iz Krčedina. Boris je bio za upravljačem motora, a Dejana je bila suvozač. Vladimir Majorski, otac stradalog Borisa, kaže za Kurir da su se Boris i Dejana mnogo voleli.

Na mestu mrtvi

- Krenuli su na taj izlet, u neko etno-selo kod Novog Sada, a na petlji je izleteo automobil, udario ih, na mestu su ostali mrtvi. Boris je vozio motor dve-tri godine, nije mu prvi put da je seo za volan - rekao je uplakani otac i dodao da su se Boris i Dejana mnogo voleli.

foto: Privatna Arhiva

- Takvu ljubav nikada nisam video, to je bilo nešto neverovatno. Sahranićemo ih zajedno u petak u 14 časova na staropazovačkom groblju. Počivaće zajedno, da se ne razdvajaju ni na onom svetu - ispričao je za Kurir Vladimir, inače vlasnik pogrebnog preduzeća.

Robert Neralić, otac stradale Dejane, složan je s rečima Borisovog tate.

- Oni su bili u vezi više od godinu dana i nerazdvojni su bili, svuda su išli zajedno, a tako je bilo i u utorak. Oko 17 sati su krenuli ka Vrdničkoj kuli, nažalost, tamo nisu stigli - rekao je za portal Republika Robert.

Imala loš predosećaj Dejanina mama im govorila da ne idu Robert Neralić ispričao je za Republiku.rs da je Dejanina majka govorila njoj i Borisu da ne idu na izlet. - Moja bivša žena im je rekla da ne idu tamo, ne znam iz kog razloga, ali ih je zamolila da to ostave za neki drugi dan. Međutim, oni su imali jaku želju i ipak su odlučili da se upute tamo - priča Robert.

Dodao je da je za tragediju saznao na poslu, kada ga je pozvao sestrić i rekao mu da sumnja da su Boris i Dejana poginuli.

- Bio sam u šoku, pitao sam ga šta se desilo, a on mi je rekao da je video na društvenim mrežama objavu da su devojka i mladić koji su se nalazili na motoru nastradali - kroz suze priča neutešni otac i dodaje da mu se ceo svet srušio kada je shvatio da je ostao bez ćerke.

- Nisam mogao da verujem, bio sam van sebe od šoka. Čuo sam da čovek koji je naleteo na njih ima preko 80 godina i da nema dozvolu. To je strašno - navodi otac nastradale maloletnice.

U domu Neralića juče su čitavog dana dolazili rođaci, prijatelji i komšije da izjave saučešće.

Vozač zadržan

- Dejana je ove godine završila srednju frizersku školu. Jako kulturna i dobra devojčica je u pitanju. Uvek je bila nasmejana, slatka, uvek bi se ljubazno javila. Bog uvek uzima najbolje za sebe - pričaju komšije porodice.

Podsetimo, do nesreće je došlo u utorak oko 17.20, kada, kako se sumnja, automobil "mercedes" nije ustupio prvenstvo prolaza motociklu sa dvoje mladih.

- Osumnjičenom vozaču automobila Slobodanu B. određeno je zadržavanje do 48 sati. Iako se pojavila informacija da je on vozio sa isteklom vozačkom dozvolom, ispostavilo se da to nije tačno. Naime, Slobodan B. je kod sebe imao stranu vozačku, koja je važeća i u Srbiji - objašnjava izvor Kurira.

Kurir.rs