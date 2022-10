PODRŠKA PREDLOGU DA SE POOŠTRE KAZNE SILOVATELJIMA: Predsednik Srbije za izmenu Krivičnog zakonika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je Vladi akt za izmenu Krivičnog zakonika vezanog za silovatelje, obljubu nad decom i nemoćnim licima i tražio petostruko veće kazne za počinioce ovih krivičnih dela.

Nakon ovog predloga šefa države, oglasilo se i Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST), koje je saopštilo da u potpunosti podržava ovakvu inicijativu.

Sve kazne povećane

- Podneo sam inicijativu da se povećaju kazne za silovatelje, za obljubu nad detetom i nemoćnim licem. Do sada je bilo od pet do 12 godina, od sada od pet do 20 godina, s mogućnošću doživotne robije. Ako je delo učinjeno prema detetu, kažnjavaće se najmanje 10 godina, do doživotne robije. Najteže kazne sam predvideo. Imali smo i obljubu zloupotrebom položaja, koja će sada biti od šest meseci do pet godina. Dakle, sve kazne su podignute - rekao je Vučić.

On je dodao da je u svom predlogu upetostručio minimalnu kaznu, a za najteža dela ih je izjednačio s najtežim ubicama.

- Ako je nastupila smrt deteta, kažnjavaće se najmanje sa 10 godina do doživotne robije. Ranije se za nedozvoljene polne radnje kažnjavalo novčanom kaznom i zatvorom do tri godine. Brišem novčanu kaznu i nadam se da će Vlada da to prihvati - zaključio je predsednik.

Udruženje sudija i tužilaca Srbije ovim povodom oglasilo se saopštenjem.

- UST ukazuje da se predlog odnosi na krivična dela protiv polnih sloboda, odnosno protiv braka i porodice. Osnov za pooštravanje zaprećenih kazni nalazi se ne samo u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija, odnosno suzbijanju dela kojim se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom, već i u okviru svrhe kažnjavanja, u smislu specijalne i generalne prevencije, izražavanja društvene osude, jačanja morala i učvršćivanja obaveze poštovanja zakona. Sve to uz ostvarivanje principa pravednosti i srazmernosti između učinjenog krivičnog dela i težine krivične sankcije - saopštilo je ovo udruženje.

Slučaj Igora Miloševića

Navedena inicijativa, prema UST, takođe vodi i daljem proširenju polja primene kazne doživotnog zatvora, koja ubrzano nalazi svoje mesto u sudskoj praksi, imajući u vidu više donetih pravnosnažnih presuda u kojima je navedena kazna izrečena za najteža krivična dela.

igor milošević proveo je na slobodi samo 10 dana

Podsetimo, nedavno se na slobodi našao višestruki silovatelj Igor Milošević, što je izazvalo zabrinutost javnosti. Milošević je uhapšen posle nekoliko dana zbog sumnje da je pretio novinarkama.

Advokat Nebojša Milosavljević Kazne za silovatelje u našoj zemlji su najstrože u Evropi Advokat Nebojša Milosavljević kaže za Kurir da se slaže sa inicijativom da se povećaju neke kazne u Krivičnom zakoniku. advokat nebojša milosavljević foto: MARINA LOPIČIĆ - Slažem se da treba da se pooštre kazne za obljubu nad detetom, kao i silovanje dece i nemoćnih lica i smatram da bi za takve prestupnike bila opravdana kazna doživotnog zatvora - kaže Milosavljević i dodaje da se ne slaže za veće kazne za silovatelje: - Kazne za silovatelje u našoj zemlji su najstrože u Evropi i mislim da njih ne treba menjati, već treba raditi na prevenciji i edukaciji. Takođe, treba pratiti trendove u svetu i na taj način poboljšati delove kazne za takve osuđenike.

