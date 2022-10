NAJTEŽE KAZNE SAM PREDVIDEO! Vučić podneo akt za izmenu krivičnog zakonika: Tiče se većih kazni za silovatelje i obljubu nad decom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras gostujući na TV Prva da je podneo Vladi i predsednici Vlade, akt za izmenu krivičnog zakonika u nekoliko odredbi.

- Tiču se povećanja kazni za silovatelje, za obljubu nad detetom i nemoćnim licem. Do sada je bilo od 5 do 12 godina, od sada od 5 do 20 godina. Sa mogućnošću doživotne robije. Ako je delo učinjeno prema detetu, kažnjavaće se najmanje 10 godina, do doživotne robije. Najteže kazne sam predvideo. Imali smo i obljubu zloupotrebom položaja, koja će sada biti od 6 meseci do 5 godina. Dakle sve kazne su podignute - rekao je Vučić.

On je dodao da je u svom predlogu upetostručio minimalnu kaznu, a za najteža dela ih je izjednačio sa najtežim ubicama.

- Ako je nastupila smrt deteta, kažnjavaće se najmanje 10 godina do doživotne robije. Ranije se za nedozvoljene polne radnje kažnjavalo novčanom kaznom i zatvorom do tri godine. Brišem novčanu kaznu, i nadam se da će Vlada da prihvati - rekao je predsednik.

Kurir.rs