VUČIĆ O IZJAVAMA BELIVUKA I MILJKOVIĆA: Nikada u životu ih nisam video, ukoliko jesam, spreman sam da život provedem u zatvoru!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras gostujući na TV Prva, povodom izjava Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na suđenju, da je odvratno to što rade pojedini mediji.

- Nikada u životu nisam ni video ni čuo nikoga od njih. Ukoliko jesam, ne samo da neću biti predsednik, nego sam spreman da provedem period do kraja života u zatvoru. Vidite da napadaju samo one koji su rasturili tu mafijašku hobotnicu: Vulina, ne znam samo gde su našli Darka Glišića... Dalje da učestvujem u davanju oda najgorim kriminalcima ne pada mi napamet.

To je samo dizanje rejtinga onima koji su mleli ljude - rekao je predsednik.

- O silovateljima da ne govorim. Da nisam predsednik rekao bih da ne zaslužuju da žive, ali moram da vodim računa šta ću da izgovorim. Rekao sam, posle intervjua silovatelja Igora Miloševića, da sam novinar ili urednik to ne bih uradio. Ali za to je bilo protesta, ali nema protesta zbog izjava Belivuka i Miljkovića. Čuli smo najgluplje objašnjenje od ljudi koji su intervjuisali silovatelja-pedofila, govorim o onom glumcu. Njega su pustili u medije da nam drži predavanje kakva treba da bude kultura u ovoj zemlji - podsetio je on. Kurir.rs