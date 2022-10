"GOVORILA JE DA MI JE MAJKA LUDA I DA ĆE IH SVE ZAPALITI" Mirjana Karanović za Kurir opisala šta se desilo u njenoj zgradi

Protiv glumice Mirjane Karanović juče je podneta krivična prijava, jer je kako se navodi, Mirjana odgurnula komšinicu S. S. (82) koja je pala, a usled pada zadobila teške telesne povrede, konstatovane od strane lekara.

S.S. je doživela prelom levog kuka i zadržana je na lečenju, a Mirjana je za Kurir objasnila šta se zapravo dogodilo.

foto: Printscreen/Prva

Glumica se javila, a u glasu joj se čulo da je tužna i iscrpljena.

- Ceo incidetnt, da tako nazovem, se dogodio kada je na moja vrata došla komšinica moje majke i zahtevala da majku pošaljem u starački dom. Nije je zanimalo da li moja majka, želi da ode tamo ili ne, jednostavno je to zahtevala. Njen sin je bio sve vreme pored, smirivao je, rekao da treba da idu. Ja sam rekla da nemam šta da razgovaram sa njima. Ne razumem zašto su dolazili kod mene i optuživali me da ne brinem o svojoj majci, kad to nije tačno. Ne znam šta je u glavi te žene i ljudi generalno - rekla je glumica vidno uznemirena, pa nastavila:

- O mojoj majci brinu dve žene koje dolaze pre i posle podne, dolaze svaki dan, jer ja ne mogu da stignem. Žena je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti. Moja majka jeste pre nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu, i osetio se nekakav dim u zgradi, ali od tada moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi, ali me nije slušala.

foto: Dragana Udovičić

Nakon kraće rasprave između S.S i glumice, starica ju je uhvatila za rukav, što je komšijsku raspravu odvelo u potpuno drugačijem smeru.

- Nije odustala i nastavila je da viče kako je moja majka luda i povukla me za majicu, iako joj je njen sin sve vreme govorio kako treba da se smiri. Sve što se desilo bilo je stvarno nesrećen sticaj okolnosti. Ja sam samo htela da ona pomeri ruku kojom me je držala, a ona se u tom momentu saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Nisam to uradila namerno, podigla sam je i sačekala zajedno sa njenim sinom Hitnu pomoć da je odvezu - objasnila je glumica.

foto: Zorana Jevtić

Starica je prilikom pada zadobila povrede kuka i trenutno se nalazi u bolnici, a kako je Karanovićeva rekla uskoro je očekuje i operacija. Dok je govorila u kakvom je stanju povređena žena, Mira je bila izuzetno tužna i uznemirena zbog cele situacije.

- Zvala sam njenog sina, ona je trenutno u bolnici i čeka operaciju kuka. Rekao mi je da će sve biti u redu i da se ne brinem i da mu je jako žao što se to desilo. Nadam se da će ona biti u redu, jer sve ostalo je rešivo. Nadam se da će se sve dobro završiti - rekla je i dala svoj komentar na ceo događaj.

foto: Aleksandar Jovanović

- Obe smo bile uznemirene sve vreme, njen sin je pokušavao da smiri situaciju i da spreči dalje rasprave, ali eto desilo se šta se desilo. Ona jednostavno nije odustala i ne znam šta da kažem. Žao mi je zbog stanja u kom se nalazi, iskreno se nadam da će biti dobro - zaključila je glumica.

U daljem toku postupka tužilaštvo će pribaviti video nadzor ukoliko postoji na mestu incidenta, saslušati Mirjanu Karanović u svojstvu osumnjičene, ispitati oštećenu, izveštačiti nastale povrede, ispitati očevice događaja, nakon čega će biti doneta konačna odluka tužilaštva.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:13 PRVi SNIMAK SA MESTA PUCNJAVE U SURČINU Komšije u šoku