OPTUŽEN KINEZ KOJI JE TUKAO ĆERKU NA TENISKOM TERENU: Devojčica u ustanovi, ocu ĆE SE SUDITI, preti mu zatvor!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je nakon sprovedene istrage Prvom osnovnom sudu optužnicu protiv W. L., državlanina Kine zbog sumnje da je 17. oktobra učinio nasilje u porodici na štetu svoje maloletne ćerke.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, sudu je predloženo da kineskom državljaninu produži pritvor, a da ga nakon sprovedenog sudskog postupka oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora.

Podsetimo, za ovo krivično delo zaprećena je kazna od dve do 10 godina zatvora.

W. L. podsetimo, identifikovan je odmah pošto je se u javnosti pojavio video snimak na kom tuče ćerku. Dežurni zamenik Prvog osnovnog javnog tužioca dao je nalog da se utvrdi identitet a nakon toga i privede osumnjičeni.

- Brzo je otkriven identitet i priveden je kineski državljanin. Utvrđeno je i da je osoba sa snimka koju udara, njegova maloletna ćerka - podseća sagovornik Kurira i dodaje da je W. L. na saslušanju izneo odbranu u kojoj je priznao krivično delo.

- Između ostalog u svojoj odbrani pravdajući svoje postupke time što je njegova ćerka kritičnog dana odbila da nastavi trening i da je zbog toga on hteo da je vrati na teren. Rekao je mu nije bila namera da je povredi i da je tradicija u Kini da se postuje hijerarhija i da on smatra da je on ispravno postupio jer je to u Kini dozvoljeno - navodi se iz tužilaštva

Sprovedena je istraga, tokom koje je saslušana i oštećena, urađena su neophodna veštačenja, posle čega je podignuta optužnica.

- Brigu o detetu preuzele su ustanove koje su adekvatne za takve situacije, obaveštena je i Amasada Kine - kaže sagovornik Kurira.

