NOVI DETALJI PREBIJANJA DETETA NA TENISKOM TERENU Očevici otkrivaju zašto je Kinez mučki tukao svoju ćerku i rukama i nogama VIDEO

"Bilo je rano ujutru i sva sreća pa nije bilo druge dece da gledaju taj horor. Izgleda da je trener mlade Kineskinje rekao njenom ocu kako neće da ga sluša, a nakon čega je i usledilo prebijanje", kažu zaposleni u beogradskom sportskom centru u kojem je W.L. (50) brutalno tukao dete.

Osumnjičeni W.L. je saslušan danas pred tužilaštvom gde je izneo sramnu odbranu nakon čega mu je predložen pritvor. Jezivo nasilje otkriveno je nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak prebijanja tinejdžerke, a kako pričaju zaposleni u sportskom centru nasilje se dogodilo pre nedelju dana, odnosno 17. oktobra oko 9.15. sati ujutru.

Oni su ispričali šta je prethodilo zlostavljanju maloletnice.

- Bilo je rano ujutru, i sva sreća pa nije bilo druge dece da gledaju taj horor. Izgleda da je trener mlade Kineskinje rekao njenom ocu kako neće da ga sluša, a nakon čega je i usledilo prebijanje. Zaposlen zadužen za održavanje terena usnimio je ovo i vikao na Kineza da prestane. Međutim, nakon toga je nasilnik najnormalnije izašao, a ubrzo potom i njegova ćerka - govori zaposleni za "Blic".

Kako dalje objašnjava, incident je prijavljen policiji i W.L. je uhapšen, i sada mu je zabranjen ulazak na ove teniske terene.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

- On je uhapšen, a prema našim saznanjima, za par dana bi trebalo i da bude deportovan za Kinu. Međutim, to će svakako najveću štetu pričiniti njegovoj ćerki, koja neće moći da ovde bude bez njega i moguće da će izgubiti finansijsku pomoć koju je do sad primala - govori zaposleni.

"Već je pravio incidente"

Ovo, kako dalje priča zaposleni, nije jedini incident pomenutog W. L.

- Njegova ćerka je ovde od skoro počela da trenira. On je uvek kad bi dolazio bio ozbiljan, nikada ništa nije želeo da popije u kafiću pored, već je samo posmatrao igru svoje ćerke. Saznali smo da je pre ovoga ona trenirala i na drugim terenima, međutim, i odatle je otac izbačen i udaljen jer je pravio incidente, odnosno, tada sa "pokačio" sa trenerom - govori zaposleni.

Podsetimo, javnost je pre nekoliko dana šokirao video snimak koji je objavio osnivač fondacije "Tijana Jurić", Igor Jurić, a na kom se vidi brutalno nasilje oca nad ćerkom na teniskom terenu u Beogradu.

Kako se vidi na pomenutom snimku, otac prvo udara nogom svoju ćerku, a potom je šamara, da bi ubrzo potom počeo da je šutira dok maloletnica nepomično leži na šljaci.

- Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma - napisao je tada Jurić na svoj Tviter nalogu.

(Kurir.rs/Blic)