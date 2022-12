LUKIN ZET ZA KURIR, KAPETAN DRAGAN OTKRIVA: Stvorena je strašna i prljava slika, treba mu vremena da napravi životni plan!

Luki Bojoviću treba vremena da napravi bilo kakav životni plan!

Ovo je ekskluzivno za Kurir rekao Dragan Vasiljković, poznati kao Kapetan Dragan, koji je inače, oženio Lukinu rođenu sestru Mariju Bojović. Bojović je, podsetimo, označen kao vođa zemunskog klana i blizak škaljarskoj kriminalnoj grupi, u sredu uveče došao je iz Španije, koja ga je deportovala u Srbiju nakon delimičnog odsluženja zatvorske kazne.

Pričaćemo, ima vremena

Kurir je, da podsetimo, ekskluzivno bio na letu iz Madrida za Beograd sa Bojovićem, koji je razgovarao s našom novinarkom i koja ga je prva i uslikala nakon 10 godina.

- Pitate me za Luku!? Moje mišljenje je da trenutno ne zna gde mu je leva - rekao je za naš list Kapetan Dragan nakon čega je objasnio da je njegova sudbina bila skoro identična kao Lukina, ali da je on imao vremena da se "odbrani od sedme sile" i pripremi, dok Bojović "nije imao taj luksuz".

Podsetimo, Vasiljković je bio više od 13 godina u australijskom, pa u hrvatskom zatvoru, a izašao je 2020. godine u vreme epidemije korone. Kapetan Dragan otkrio je i prvu rečenicu svog zeta nakon što je sleteo na tlo Srbije nakon 10 godina provedenih u španskom zatvoru.

- Luka je danas slobodan građanin, u svojoj Srbiji, i treba mu dati šansu da sam odluči kuda da usmeri svoj život. Kao što reče, nakon što se prizemljio: "Pričaćemo, ima vremena." Dajmo mu malo prostora i vremena - kazao je Vasiljović.

Retke posete u zatvoru

Naš sagovornik otkrio je i da su su uslovi u španskom zatvoru bili pomalo nesvakidašnji.

- U toj vrsti zatvora, posete su vrlo retke, a svaki razgovor se snima ili na posetama prisluškuje. Tako da sam siguran, da Luki treba vremena da napravi bilo kakav životni plan. Tokom poslednje decenije, stvorena je strašna neistinita i prljava slika o Luki, zarad senzacije, nečijih sitnih ličnih ili političkih interesa, koja je rezultirala neopisivom tragedijom jedne legendarne sprske porodice - rekao je on.

Vasiljković je dodao da Lukin otac Vuk Bojović, koji je preminuo 2014. godine nije imao snage da se bori.

- Vuk Bojović, moj najbolji prijatelj nije imao tu sposobnost, istrajnost i spremnost da komunicira s medijima i odgovori na laži dušmana - rekao je Kapetan Dragan.

On se osvrnuo i na Luku koji je nekoliko dana u Srbiji, i dodao da se nada da će Bojović prekinuti i zaustaviti priče koje se godinama spinuju o njemu:

- Nadam se da će Luka smognuti hrabrosti i energije da svakog koga je ikada pomenuo kao nekakvog vođu kriminalne grupe, ili saučesnika u nedelu na teritoriji Srbije izvesti pred sud pravde i zatražiti da to javno dokažu i poližu taj svoj ispljuvak koji je naneo toliko zla.

Kako navodi "Srbija treba da vidi pravog sina Vuka Bojovića."

- Luka nije mogao da se brani, i malo je onih koji su bili spremni da stanu u njegovu odbranu. Luka je danas na pragu šeste decenije svoga života i došla su druga vremena.

Serija ubistava

Luka je, podsetimo, iako je slobodan građanim došao iz Madrida sa policijskim obezbeđenjem. Dok je u španskom zatvoru služio kaznu ubijeni su skoro svi koje je voleo i poštovao, uključujući i njegovog rođenog brata.

Nikola Bojović ubijen je u aprilu 2013. godine, a u njega je ispaljeno najmanje 20 metaka. Posle Nikoline smrti dogodilo se ubistvo Radeta Rakonjca, njegovog bliskog ratnog druga i saradnika. Samo dva meseca posle toga Luka je ostao bez oca Vuka Bojovića, inače dugogodišnjeg direktora Zoološkog vrta, koji je u septembru 2014. preminuo nakon duge i teške bolesti. Suparnici Luke Bojovića nisu ga štedeli ni 2018, kada su mu likvidirali kuma, saradnika i advokata. Tada su ubijeni njegov najbolji prijatelj Dragoslav Miloradović Gale, saradnik i prijatelj Saša Milić Boske, kao i advokat Dragoslav Miša Ognjanović.

Novo groblje

Dve žene posetile grobove Lukinog oca, brata i kuma

Luka Bojović se u sredu uveče vratio u Srbiju, ali još nije stigao da poseti večne kuće svojih najmilih na Novom groblju u Beogradu. Iako, su prethodna dva dana u izvidnicu dolazili muškarcu, juče su se na groblju pojavile dve devojke.

Naime, devojke su oko 11.20 sati došle na Novo groblje u Ruzveltovoj ulici gde su sve vreme uz video-poziv razgovorale s nekim. Podsetimo, tu su sahranjeni Vuk Bojović, Lukin otac, brat Nikola Bojović, kum Dragoslav Miloradović i prijatelj i saborac Rade Rakonjac.

bile na groblju bojovića foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je treći dan otkad je Luka Bojović u Srbiji i njegova velika želja je svakako da poseti grobove svojih najmilijih. Međutim, do sada on to lično nije uradio, već je, kako se sumnja, slao svoje prijatelje u takozvanu izvidnicu - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Sada su dve devojke, od kojih je jedna bila maskirana kapuljačom i velikim naočarima za sunce, došle do večne kuće Bojovića, Miloradovića i Rakonjca i donele cveće, a potom su zapalile i sveće. Jedna od njih je uzela telefon i dok je palila sveću pričala je na video-pozivu. Telefon je bio okrenut u pravcu groba, pa je neko s druge strane mogao jasno da vidi spomenike. Naš sagovornik kaže i da postoji moguićnost da sstrane poziva upravo bio Luka Bojović.

Nisu se zadržale mnogo na groblju, a nakon što su obavile rituale i razgovor preko video-pozive mirno i u razgovoru su napustile Novo groblje.