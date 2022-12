U DOLJEVCU KAO U AKCIONOM FILMU: Dvojica KIDNAPOVALI Slovenca da bi mu oteli drogu, prebili ga, pa svi pohapšeni

Slovenački državljanin D.G. (34) koji je u Srbiji nameravao da diluje drogu najpre je kidnapovan od strane dvojice Doljevčanina koji su hteli da mu oduzmu narkotike, zatim pretučen a na kraju uhapšen jer je policija saznala šta je bio razlog njegove otmice.

Kako je saopštila niška Policijska uprava M. I. (37) i D.M. (40), obojica iz okoline Doljevca otišli su u petak do kuće jednog četrdesetšestogodišnjaka gde je boravio Slovenac i na silu ga odveli sa sobom zahtevajući da im kaže gde krije narkotike.

- Zatim su ga izveli iz automobila i kako se sumnja, fizički ga napali, ali on je uspeo da pobegne do naplatne rampe na autoputu i pozvao policiju. Njih dvojica su se tada vratili do kuće u kojoj je boravio Slovenac i pozvali četrdesetšestogodišnjaka koji mu je pružio gostoprimstvo da pođe sa njima da ga pronađu. Zatim su ga izveli iz automobila i takođe tukli, ali je i on uspeo da im umakne i skloni se u jednu benzinsku pumpu – navela je policija.

Kako je još saopštila niška Policijska uprava, prilikom pretresa prostorija koje je koristio slovenački državljanin nađeno je 2.3 kilograma marihuana i 1.6 kilograma amfetamina.

U stanu M.I. i D.M. otkrivena je manja količina marihuane, tri digitalne vagice sa tragovima opojne droge kao i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

"Protiv Slovenca niška policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva podnela krivičnu prijavu zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Dvojica Doljevčana koja su ga kidnapovala, odgovaraće osim za neovlašćeno držanje droge i za protivpravno lišenje slobode i iznudu.

Sva trojica će nakon isteka zadržavanja od 48 sati biti privedeni nadležnim tužilaštvima na saslušanje.

(Kurir.rs/Telegraf)