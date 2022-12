SVAĐA ZBOG UTAKMICE, RASPRAVA OKO NOVCA? Dejanovi poznanici u šoku posle tragedije: Provocirao je sina, sve se kobno završilo

Tragedija u porodici Dejana J. šokirala je Suboticu, a iz sata u sat spekuliše se da je otac Dejan (50) koji je nožem usmrtio, u petak noću, sina Milana (23), svojim ponašanjem ipak ulivao strah najbližima, deci i supruzi..

Iako nikada nije bilo prijava nasillja, kako je potvrdila i policija, Dejan je imao potrebu kažu njegovi poznanici, da njegova bude poslednja i da bude neprikosnoveni autoritet u svakom pogledu.

Jedan od poznanika Dejanovih kaže, da te svoje agresivne osobine, otac koji je ubio sina, nije ispoljavao do sada u društvu, ali je na neobičnoj sitnici, detalju, okidač takvog ponašanja u njegovoj glavi imao dramatičan ishod.

- Neverovatno nam zvuči, ali navodno je sve bilo u redu u kuću, dok je sin Milan tamo boravio sa ocem sa kojim je gledao utakmicu. Došlo je do manje prepirke, koja je postala žučnija, pa je sin ostavio Dejana navodno i napustio kuću. Kada se vratio, kako se se spekuliše, otac je ponovo provocirao, izazivao svađu koja se završila kobno, tako što je Dejan nožem izbo sina, kaže poznanik i dodaje da ne može da veruje da takav verbalni sukob može dovesti do ubistva i to rođenog deteta.

Nezvanično saznajemo da je majka Maja (47) pokušala da zaštiti dete ali je i sama zadobila udarce po glavi i telu, te je hospitalizovana u subotičkoj bilnici.

- Taj otac je trebalo da se leči odavno, ako je bio u stanju da zbog svađe oko utakmice ubije i dete i povredi suprugu. Da li je koristio neke supstance, alkohol koje su ga držale u takvoj agresiji da se nije smirio, nego izvršio ubistvo, nismo sigurni, ali sada čujemo razne spekulacije. Čekamo zvanične potvrde da istraga kaže šta se zapravo desilo što je dovelo oca u tako tešku agresivnu situaciju, da ubije sina. Pominju se i neki drugi razlozi, nesporazumi oko finansija, ali spekuliše se i čaršijskim nezvaničnim detaljima, pa je teško bilo šta od tog potvrditi, kaže jedan od poznanika porodice.

Dejan je uhapšen, a za 48 sati biće prpiveden u Više tužilaštvo, gde će dati svoj iskaz oko okolnosti ubistva svog deteta, koje je osumnjičeni počinio u svojoj kući, u Plitvičkoj ulici u Subotici.

