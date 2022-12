UTVRĐUJE SE KAKO JE DOŠLO DO UDESA, VOZAČ ME JE ODMAH POZVAO: Oglasili se iz rukovodstva "Laste" nakon saobraćajne nesreće

Autobus "Laste" koji je saobraćao na relaciji Vojka - Krnjaševci prevrnuo se oko 14 sati u mestu Vojka, a rukovodilac preduzeća "Lasta-Srem", za Kurir kaže da je u pitanju bila redovna linija kojom se inače najviše voze đaci.

- Osim đaka bilo je i drugih putnika, to je redovna linija koja ide u 13.30 sati na relaciji Vojka - Krnješevci. Vozač me odmah pozvao kad je došlo do udesa, sad sam bio na licu mesta - kaže nam Zoran Tomašević, rukovodilac "Laste- Srem" i dodaje:

- Mogu da vam kažem da je autobus bio u potpunosti ispravan, a još se utvrđuje kako je došlo do sudara.

1 / 6 Foto: Kurir/Tanja Urošević

Kako Kurir saznaje, povređene su tri osove, a Hitna pomoć je povređene prevezla u bolnicu. Jedan učenik (14) je, navodno, zadobio teže povrede.

U sudaru su učestvovali autobus koji se prevrnuo, kao i automobil i kombi koji su na njega naleteli.

