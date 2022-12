"NASILNICI SE NE PLAŠE KAZNE?" Advokat: To su uglavnom patološki slučajevi koji ne razmišljaju o posledicama! NAVELA JEZIV PRIMER

Ljubodrag N. osumnjičen je da je hicem iz lovačke puške ubio suprugu Milanku N. Tragedija se dogodila u njihovoj kući u Markovcu kod Velike Plane i to na dan proslave 40 godina braka. Osumnjičeni je bio pod dejstvom alkohola. Milanka je pre nekoliko meseci otišla u penziju, a poznanici bračnog para kažu da je bila plemenita i vredna.

O ovom slučaju kao i o fenomenu porodičnog nasilja uopšte govorile su u jutarnjem programu Emilija Timošenko-Petrović, advokat i Snežana Repac, psiholog.

- Deluje kao da je to bilo pripremano. Ako je neko baš taj dan odabrao da to uradi verovatno je postojala odluka i ranije. Verovatno je postojalo veliko trpljenje i patnja u tom braku. To govori o tome koliko je on bio mentalno iscrpljen i da možda nije našao način da izađe iz tog braka - rekla je Repac i naglasila da su ovakvi tragični slučajevi često posledica dugogodišnjeg straha od bračnog partnera i trpljenja koje na kraju eksplodira:

- Da li je on bio intelektualno sposoban da to sve nekako obradi i da izađe na kraj sa ženom? Neki ljudi su toliko podložni uticaju i plaše se da se suprotstave bračnom partneru. Na kraju ne mogu da ga pobede i onda se završava ovako katastrofalno.

Timošenko-Petrović istakla je da se žrtve nasilja teško odlučuju da prijave slučajeve, ali da i kada to učine brzo odustaju.

- Često se nasilniku izrekne 30 dana zabrane prilaska. Onda se žena smiri i odustane od krivičnog gonjenja. Čak sam imala sličaj da je pokrenuto krivično gonjenje, a žena ne želi u tome da učestvuje. Dešava se i da nasilnik podnese prijavu da je psihički zlostavljan, a da je sve što je uradio uradio u samoodbrani da bi se zaštitio. Neko mora da proverava status manipulacje - kaže Timošenko-Petrović.

Gošće jutarnjeg programa su se saglasile da se, kako kažu, najveći vakum događa od prve prijave do sudskog razrešenja, jer se daje šansa da se partneri pomire, a, prema njihovim rečima neko ko je počinio nasilje teško da će se smiriti.

Advokar i psiholog su istakle važnost mera prevencije.

- Verujem da bi kultura našeg podneblja trebalo da bude takva, da zajedno sa zdravstvenim sistematskim pregledima imamo i redovne preglede kod psihologa i psihijatara kako bi u što većoj meri otklonili ispoljavanje patologije - rekla je Repac.

Timošenko-Petrović je izrazila uverenje da restriktivnije kazne za nasilnike ne mogu mnogo pomoći, jer nasilnici u trenutku čina ne razmišljaju o kazni.

- Ljudi koji izvršavaju nasilje ne razmišljaju o kazni, jer oni već imaju ozbiljne psihičke poremećaje. Postoji primer kada je čovek ubio ženu sa 15 udaraca čekićem dok je ona spavala. Sutradan je plakao i uporno tvrdio da mu nije jasno šta je učinio niti zašto je to učinio.

